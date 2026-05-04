快訊

立夏來了！命理師揭運勢加速期「5大星座」迎財運、桃花雙旺

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞磁新醫材將賣向美國

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

醫療檢測醫材廠瑞磁生技（ABC-KY）（6598） 昨（4）日宣布，主力產品「20項呼吸道多元分子檢測」(RPP) 搭配大廠賽默飛世爾 (Thermo Fisher) 的核酸萃取儀器KingFisher，成功拿下美國FDA核准上市許可。

瑞磁生技總經理何重人表示，呼吸系統疾病是最常見的疾病之一，尤其在流感季節，對檢測的需求會急劇增加。很榮幸能為養老院住戶、免疫功能受損患者、癌症患者、器官移植術後患者、肺炎患者、嬰幼兒及學齡兒童等高負擔族群，提供高價值的診斷產品。

瑞磁以「多元目標」與「精準醫學」為技術切入點，開發出RPP與自動化檢測儀器MDx3000，提供全面且高效的呼吸道檢測方案，提高檢測實驗室效率，並根據醫生需要彈性提供診斷報告，有效幫助實驗室與醫師快速對症下藥。

生技 癌症 美國

延伸閱讀

AI預防胰臟癌風險 辨識準確率逾七成

WHO證實 大西洋一艘郵輪出現漢他病毒疫情已致3人死亡

美時製藥抗肺纖維化用藥Nintedanib 全球30個市場上市

北榮硼中子捕獲治療中心加速器安座 院長陳威明：癌症治療邁國際頂尖

相關新聞

熙特爾獲日儲能認證

儲能大廠熙特爾-創（7740）海外市場傳捷報，率先取得日本經濟產業省（METI）旗下情報處理推進機構（IPA）的儲能相關認證「JC-STAR」，不僅是台灣首家獲該認證的儲能廠，更讓熙特爾正式取得未來日

三洋電第1季 EPS 0.47元 業外助攻

三洋電（1614）昨（4）日召開董事會通過第1季財報，受惠大溪廠土地徵收建物補償金入帳，帶動稅後純益衝上1.22億元，季增53.5%，年增2.83倍，每股純益0.47元，為近五年來單季新高。

機器人「黃金三角」 聚光

輝達執行長黃仁勳喊機器人三年內將成主流，特斯拉AI機器人Optimus下季將上市，國內機器人關鍵零組件大廠上銀（2049）、和大、富田、歐特明等相繼入列國際人形機器人供應鏈，下半年陸續出貨，可望躋身一

大東電第1季 EPS 4.33元 創高

線纜廠大東電（1623）、華榮、億泰昨（4）日財報，大東電第1季稅後純益2.8億元，年增52.2%，每股純益（EPS）4.33元，單季獲利創下歷史新高紀錄。

羅昇第1季EPS 0.43元

羅昇（8374）董事會通過第1季合併財報，合併營收13.74億元，季增48.8%、年增28.3%，營業毛利3.43億元，稅後純益0.48億元、年增77.7%，每股純益（EPS）0.43元，獲利為202

鑽全第1季 EPS 0.32元

氣動工具製造龍頭鑽全（1527）董事會，昨（4）日通過第1季個別財報，第1季營業毛利1.16億元，稅後純益0.65億元、年減49.6%，每股稅後純益0.32元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。