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國光產能將倍增至千萬劑

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國光生（4142）昨（4）日宣布，第二條自動化充填包裝線已經過美國FDA完成GMP審查，並接獲國際大廠賽諾菲正式通知，今年6月啟動國光第一條及第二條自動化無菌充填線同步生產，產能倍增將由500劑增加到1,000萬劑，預計今年國際合作生產項目的產量將比去年明顯成長。

國光生技表示，隨著國際大廠賽諾菲產品銷售量在歐美市場持續成長，客戶提出新增產線及提高產量的需求，希望原先僅在國光潭子廠區第一條充填線生產的產品，可再開出第二條產線，供應美國市場。

2024年雙方啟動產能倍增計畫，2025年簽訂增量供應合約，為了新增第二條自動化充填包裝線，並完成美國FDA查廠，經過雙方二年來密切合作完成產線軟硬體配置、製程確效、美國FDA送件。

今年3月底美國FDA派出審查團隊進駐國光廠區，停留近一周時間完成GMP實地查核。

另外，國光生技三價、四價流感疫苗也於近日取得清真HALAL認證，這項清真認證由「台灣清真產業品質保證推廣協會」THIDA（Taiwan Halal Integrity Development Association）核發，確認從原料到製程全程符合回教教義。

THIDA是印尼、馬來西亞等東協回教國家普遍認可的專業清真認證機構，使用清真認證產品對於廣大回教徒是重要的選擇依據，取得清真認證也是對優質國產流感疫苗的肯定。

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