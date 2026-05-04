聚陽首季EPS 4.35元

聚陽（1477）昨（4）日公告首季財報，在關稅與高基期雙重干擾下，營運動能較弱。第1季毛利率26.14%，年減1.66個百分點，營業利益13.77億元、年減12.8%，稅後純益10.73億元、年減15.6%，每股純益（EPS）4.35元。

公司指出，第1季毛利率下滑主因在於去年同期尚未受美國總統川普關稅影響，墊高比較基期；此外，匯率亦帶來小幅負面干擾。與去年同期相較，關稅不僅直接推升成本結構，也同步影響品牌端下單策略與終端消費信心，進一步壓抑出貨動能，成為本季營運表現轉弱的關鍵因素。

展望後市，聚陽評估，第2季起營運將回到年增軌道，「最壞狀況已過」。此外，未來隨客戶陸續取得關稅退稅，有望透過訂單價格調整或費用抵扣方式回補成本，對獲利屬正面因素，但實際時間與方式仍待與客戶協商。

就成本面觀察，公司表示，第2季上游材料暫無漲價壓力，第3季是否受油價帶動仍待觀察，須視油價是否維持在每桶100美元以上才可能形成影響；整體來看，相關成本變動幅度仍低於市場原先預期，原料環境相對穩定。

訂單動能方面，聚陽指出，目前訂單能見度約至8至9月，雖較以往縮短，但已成產業常態。在中東衝突影響下，客戶傾向縮短下單周期、提高短急單比重，短單占比由過去約15%上升，有助價格表現，但同時提升接單與生產調度不確定性。

此外，中東局勢主要影響船班與出貨節奏，部分訂單由3月遞延至5至6月交付，整體訂單並未消失，而是轉為短單與遞延出貨。預期自4月起營收將逐月走高，呈現「月月增」態勢，並延續至第3季旺季。

聚陽第3季為傳統出貨高峰，營運表現將優於第2季，市場推估季增率有機會達雙位數成長。隨能見度縮短、供應鏈反應速度成為關鍵，具備快速接單與調整能力的業者，反而有助提升利潤表現。

毛利率方面，受產品組合差異影響，第2季流行服占比提升至約五成，與第1季以運動服為主的結構不同，將略為影響毛利率表現。