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三洋電第1季 EPS 0.47元 業外助攻

經濟日報／ 記者籃珮禎╱台北報導

三洋電（1614）昨（4）日召開董事會通過第1季財報，受惠大溪廠土地徵收建物補償金入帳，帶動稅後純益衝上1.22億元，季增53.5%，年增2.83倍，每股純益0.47元，為近五年來單季新高。

三洋電第1季營收12.62億元，季增5.76%，年減約9.28%。雖然營收規模因市場因素縮減，但在產品組合調整與成本控管下，單季營業毛利2.33億元，毛利率約18.47%，年增2.6個百分點；惟受原物料價格波動影響，季減6.68個百分點；營業利益3,489萬元，年增83.31%。

三洋電指出，獲利表現亮眼的主因在於業外挹注，其位於大溪之土地因政府執行區段徵收，相關建物補償金約1億元，貢獻每股純益約0.34元。若剔除補償金因素，家電本業因去年同期庫存水位較高，今年經過產品結構優化，加上匯率相對穩定有助於進口成本降壓，使單季稅前淨利達1.52億元，優於去年同期2,336萬元。

營收 價格

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