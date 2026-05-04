輝達執行長黃仁勳喊機器人三年內將成主流，特斯拉AI機器人Optimus下季將上市，國內機器人關鍵零組件大廠上銀（2049）、和大、富田、歐特明等相繼入列國際人形機器人供應鏈，下半年陸續出貨，可望躋身一

2026-05-04 23:17