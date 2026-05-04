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豐興鋼筋連三周平盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（4）日開盤，廢鋼、鋼筋與型鋼產品全面平盤，已連續三周未調整價格，凸顯鋼筋市場在前波上漲後，正式進入高檔整理階段，在成本支撐與需求轉弱的拉鋸下，短期鋼價將呈現盤整走勢。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情偏向上揚，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼小漲為每公噸363美元，澳洲鐵礦砂由109.05美元漲到109.75美元。

昨天豐興業務會議拍板，廢鋼、鋼筋與型鋼平盤，鋼筋維持每公噸1.8萬元以上區間，建築用鋼行情轉趨穩定，顯示鋼廠在高成本壓力下，選擇暫停調價觀望市場變化。

上市鋼廠主管指出，鋼筋價格能在高檔盤整未出現回跌，關鍵仍在於原料價格支撐。國際廢鋼行情維持高位，美國貨櫃廢鋼站穩360美元，加上能源價格與運費維持高檔，使電爐煉鋼成本持續居高不下，鋼廠缺乏降價空間。

澳洲 豐興 美國

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