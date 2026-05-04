機器人「黃金三角」 聚光
輝達執行長黃仁勳喊機器人三年內將成主流，特斯拉AI機器人Optimus下季將上市，國內機器人關鍵零組件大廠上銀（2049）、和大、富田、歐特明等相繼入列國際人形機器人供應鏈，下半年陸續出貨，可望躋身一線供應商。
業內指出，上述四家台廠由於掌控AI機器人關節、馬達、視覺與大腦的關鍵零組件及其技術面的「黃金三角」，因此最受到矚目。
據悉，國際（美系）人形機器人大廠近期陸續通令其供應鏈廠商，做好人形機器人零組件驗證的最後整備，即將進入商業化階段，而各家大廠也都準備好接單出貨，近期將動起來。
上銀擁有完整機器人關鍵零組件產品線，其中，諧波減速機已打入國際人形機器人大廠供應鏈，今年並首度參加台北國際電腦展「AI機器人專區」，將展出雙臂機器手、行星滾柱螺桿等新品，與美國機器人新創公司合作開發的物流機器人將首度亮相，其中，物流機器人預計近期就會接單出貨。
和大集團近年將其在電動車減速齒輪的技術優勢，全面延伸至人形機器人市場，並透過轉投資與跨領域材料合作，上位機器人關節的核心供應鏈。
和大的核心產品為機器人關鍵的行星減速機，去年以來，就持續進行產品送樣的作業，近期更進入最後的產品規格訂定，上線出貨正緊鑼密鼓展開，將逐步進入量產與出貨階段。
富田身為台灣馬達技術的領航者，近期在機器人領域的佈局展見出從「單一組件」轉向「系統整合」的強大企圖心；其中，在機器人關節模組方面，已延伸至機器人關節所需的多關節馬達系統。
歐特明近年來積極將其在車用視覺AI的技術，跨足延伸至機器人與無人載具（AMR/UGV）領域，特別強調將「IATF 16949車規等級」的標準導入戶外機器人市場。
在機器人部分，歐特明主要聚焦於「感知」與「定位」，將原本應用於乘車用與大型商用車的先進駕駛輔助系統（ADAS），轉化為機器人的「眼睛」與「大腦」，使其能擺脫傳統對高精地圖（HD Map）或光達（LiDAR）的依賴。
另外，歐特明也與NVIDIA生態系合作，推出支援NVIDIA Jetson AGX Orin的轉接板與相機模組，讓開發者能將車規鏡頭快速整合至AI運算平台。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。