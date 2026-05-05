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熙特爾獲日儲能認證

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
熙特爾率先取得日本JC-STAR的EMS、BMS資安雙認證，正式取得未來日本新儲能案場的入場券。熙特爾／提供
熙特爾率先取得日本JC-STAR的EMS、BMS資安雙認證，正式取得未來日本新儲能案場的入場券。熙特爾／提供

儲能大廠熙特爾-創（7740）海外市場傳捷報，率先取得日本經濟產業省（METI）旗下情報處理推進機構（IPA）的儲能相關認證「JC-STAR」，不僅是台灣首家獲該認證的儲能廠，更讓熙特爾正式取得未來日本新儲能案場的入場券，有助衝刺營運成長。

業界人士指出，日本政府為進一步提升能源安全，已明令自2027年4月1日起，所有新設立儲能案場都必須持有JC-STAR認證，才能向電力公司申請系統併網。

日本官方新政策出爐後，近期許多海內外儲能業者為順利打入日本市場，都卯足全力取證，熙特爾因軟硬體實力兼具，加上對日本資安法規與儲能軟硬體技術熟稔，搶下台廠頭香，取得JC-STAR認證。

根據JC-STAR官方網站資料，熙特爾已於4月中旬獲得認證。對此，熙特爾總經理陳伯勳昨（4）日證實，該公司近期已正式取得JC-STAR認證，本次認證範圍涵蓋能源管理系統（EMS），以及電池管理系統（BMS），目前正與當地業者、供應鏈洽談新一輪合作案，全力瞄準日本儲能市場商機。

陳伯勳指出，JC-STAR認證是未來跨足日本儲能案場的門檻，認證難度較高，熙特爾從去年就開始積極準備，花了不少時間與日本相關單位持續來回驗證多時，最終總算獲得認可，並順利取得認證，也因「助跑許久，此刻才能在業界領跑」。

根據日本經濟新聞報導，日本政府正強化資安管理機制，未來地方政府於採購IT設備時，將僅能選用經認定為網路安全風險較低的產品，相關規範預計最快於6月修訂，目標2027年夏季開始實施。

報導指出，相關制度設計主要基於降低資訊外洩及資安風險考量，未取得認證的設備將難以納入採購體系。

值得注意的是，根據目前公告取得認證的名單，尚未有中國大陸儲能廠商通過日本JC-STAR認證，顯示在資安與供應鏈審查日趨嚴格的趨勢下，進入日本市場門檻正明顯提高。

市場人士透露，日本藉由JC-STAR制度，將資安提升至國安層級，意味過去全球儲能市場由中國大陸供應鏈主導的格局，正面臨重新洗牌，熙特爾有望因率先取得認證，獲得先行者優勢，提前卡位日本儲能商機。

日本

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