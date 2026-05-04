快訊

中東衝突8艘台灣船舶滯留荷莫茲海峽 卓榮泰指示協助

整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握

網路聲量分析／「仍是超級太陽」藍營同溫層挺韓國瑜聲量 大勝黨中央

聽新聞
0:00 / 0:00

三洋電財報／首季EPS 0.47元近5年新高 業外補償金入帳挹注獲利

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

三洋電（1614）4日召開董事會並公布第1季財報，單季稅後純益1.22億元，較去年同期大幅增長283.12%，每股純益0.47元，不僅優於去年同期的0.12元，更刷新近5年來單季獲利新高。

三洋電指出，獲利大幅跳升的主因，來自於大溪廠土地受政府執行區段徵收的建物補償金入帳，本季認列相關補償金約1億元，換算貢獻每股純益約0.34元。若剔除該筆業外挹注，家電本業在產品結構優化與成本控管下，單季稅前淨利達1.52億元，表現亦遠優於同期的2,336萬元。

三洋電第1季營收12.62億元，較去年第4季小幅成長5.76%，但受市場波動影響較去年同期減少約9.28%。儘管營收規模略縮，但在公司致力於調整產品組合下，單季毛利率來到18.47%，年增2.6個百分點；單季營業利益3,489萬元，年增率高達83.31%，顯示本業經營效率顯著提升。

展望後市，隨著氣溫逐漸升高，家電業即將迎來夏季空調銷售盛暑商機。三洋電表示，雖然金屬與塑料等原物料價格波動仍是挑戰，但公司將透過強化全台通路服務與精簡經營策略來因應。由於過去兩年夏季受雨天因素影響基期較低，內部預期今年空調銷量有望回穩，帶動營運續創佳績。

營收

延伸閱讀

五福財報／第1季營收創歷史新高 EPS則維持次高、達3.44元

融程電財報／首季EPS達1.8元 預期第2季營運將創單季歷史新高

穎崴財報／第1季大賺近兩個股本 AI、HPC測試需求續旺

燁輝財報／第1季虧損7.4億元 EPS -0.4元

相關新聞

大東電財報／台電訂單挹注！第1季EPS 4.33元 創單季新高

線纜廠大東電（1623）4日公告財報，大東電第1季稅後純益2.8億元，年增52.21%，每股稅後純益（EPS）4.33元，單季獲利創下歷史新高。

亞德客獲大摩按讚 為何目標價有望升至2,000元？

亞德客-KY（1590）前波高點上衝至1,580元，後市有望挑戰2,000元大關。值得注意的是，摩根士丹利（大摩）證券近期最新報告看好，受惠於產業上升周期及市占率提升，2026年營運動能強勁，全年營收

貨櫃三雄運力規劃 投資人關注

隨著5月股東會旺季到來，在高油價牽動高運價時代，投資人關注貨櫃三雄運力規劃，其中，長榮目前運力達197萬TEU，預計第3季將突破200萬TEU，且節能船舶的比重全面拉升，獲利動能也可望同步升級。

仲裁聲請遭駁回 藥華藥上訴德最高法院

藥華藥（6446）昨（3）日宣布，針對德國法蘭克福高等法院（OLG Frankfurt）駁回公司提出撤銷國際商會（ICC）仲裁庭2025年2月17日「部分仲裁判斷」之聲請，已依法向德國聯邦最高法院（B

雲品飄香 節慶接單火熱

雲品（2748）委託經營版圖加速擴張，隨新據點陸續開出與宴會市場需求升溫。公司指出，5月母親節與端午節餐飲接單熱絡，6月在台北國際電腦展（COMPUTEX）帶動下，住房與宴會市場同步升溫，加上新委託案

三陽、裕日車 促銷休旅車

裕日車、三陽搶攻中型休旅車市場，戰火升溫。裕日車（2227）以櫻花特仕版將X-TRAIL加碼為豪華休旅車搶市奏效，三陽旗下的南陽現代全面升級TUCSON L 1.6T配備，以更豐富的內裝配備在中型國產

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。