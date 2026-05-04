三洋電財報／首季EPS 0.47元近5年新高 業外補償金入帳挹注獲利

三洋電（1614）4日召開董事會並公布第1季財報，單季稅後純益1.22億元，較去年同期大幅增長283.12%，每股純益0.47元，不僅優於去年同期的0.12元，更刷新近5年來單季獲利新高。

三洋電指出，獲利大幅跳升的主因，來自於大溪廠土地受政府執行區段徵收的建物補償金入帳，本季認列相關補償金約1億元，換算貢獻每股純益約0.34元。若剔除該筆業外挹注，家電本業在產品結構優化與成本控管下，單季稅前淨利達1.52億元，表現亦遠優於同期的2,336萬元。

三洋電第1季營收12.62億元，較去年第4季小幅成長5.76%，但受市場波動影響較去年同期減少約9.28%。儘管營收規模略縮，但在公司致力於調整產品組合下，單季毛利率來到18.47%，年增2.6個百分點；單季營業利益3,489萬元，年增率高達83.31%，顯示本業經營效率顯著提升。

展望後市，隨著氣溫逐漸升高，家電業即將迎來夏季空調銷售盛暑商機。三洋電表示，雖然金屬與塑料等原物料價格波動仍是挑戰，但公司將透過強化全台通路服務與精簡經營策略來因應。由於過去兩年夏季受雨天因素影響基期較低，內部預期今年空調銷量有望回穩，帶動營運續創佳績。