大東電財報／台電訂單挹注！第1季EPS 4.33元 創單季新高

線纜廠大東電（1623）4日公告財報，大東電第1季稅後純益2.8億元，年增52.21%，每股稅後純益（EPS）4.33元，單季獲利創下歷史新高。

大東電表示，獲利大幅成長的主因在於產品結構顯著優化，其中特高壓電纜產品表現尤為亮眼，單季營收突破10億元大關，占整體營收比例達 54%。在高附加價值產品出貨占比提升下，帶動整體毛利率由去年同期的18% 提升至 22%，毛利率也創下歷史新高，顯見公司在特高壓市場的競爭優勢。

大東電今日同步公告營收，大東電4月營收4.77億元，年減8.68%；累計今年前四月營收23.39億元，年增7.36%，大東電表示，單月營收主要受到台電拉貨時程波動影響。

大東電表示，目前在手訂單仍維持逾百億元水準，雖因台電拉貨動能短暫放緩，但對第2季營運採審慎保守看法，然受惠於標案遞延效應，預期第3季將重啟成長動能。整體而言，隨著台電新訂單陸續執行與拉貨節奏恢復，下半年成長動能可期，全年營運展望樂觀。