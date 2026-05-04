華夏財報／第1季PVC市況回暖 虧損幅度收斂

國內第二大聚氯乙烯（PVC）業者華夏（1305）4日公布第1季財報，稅後淨損1.2億元，每股淨損（EPS）0.21元，虧損幅度較前一季、去年同期收斂。

華夏表示，PVC市況自1月起漸有改善，主因為中國大陸政府宣布自4月1日起取消PVC出口退稅13%，市場開始進料，使價格止跌反彈。在該政策助力下，今年1、2月無論出貨量或是價格表現，都較去年同期改善。進入3月，美、伊戰事爆發，市場轉為供不應求，量、價均進一步向上走高。

華夏第1季累計營收2.67億元，年增8.59%；3月單月營收10.82億元，年增達29.4%。華夏表示，原先對今年1、2季就不看淡。加上中國大陸政策及戰爭因素，首季營收、獲利均較去年同期改善。

展望5月，華夏表示，仍要觀察戰況進展，並關注原料供給能否改善、以及運價變化，目前仍持觀望態度。在原料供應上，美國乙烯逐步流入中國大陸、東北亞及東南亞等地，原料供給有望較先前寬鬆，PVC成本有支撐。

對於第2季市況，業界指出，3月中國大陸整體PVC價格隨乙烯行情向上；但4月前三周則因中國大陸仍有大量電石法PVC庫存，加上美、伊談判消息頻傳，市場心態轉向觀望，中國大陸業者也為了化龐大庫存降價促銷，拖累4月PVC價格向下。

但自4月第4周起，國際行情開始調整，乙烯法及電石法產品價格均較先前有支撐。中國大陸下游開工率下降，加上庫存逐步去化，期貨行情回升，帶動現貨價格往上；此外，需求面又因中國大陸5月1日長假前備貨潮，帶動行情止跌向上。

此外，印度官方已於4月1日宣布，暫時取消石化產品、聚合物及中間體的基本關稅，豁免期限至6月30日為止。PVC、PE、EVA、PP等大宗塑化產品均入列，有利上述產品出口。業界指出，印度為全球PVC重要進口市場，此次豁免有望提升台廠進口印度市場的競爭力。