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燁輝財報／第1季虧損7.4億元 EPS -0.4元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

鍍面鋼板大廠燁輝（2023）公布第1季財報，合併營收163億元，營業毛利13.9億元，營業利益0.86億元，但最終仍轉為單季稅後純損7.45億元，每股稅後純損0.4元。

法人指出，燁輝鋼鐵事業賺錢，目前持續被轉投資事業拖累導致虧損，並公告再向關係企業取得朕豪酒店與朕華國際普通股，各約2,574萬股，每股價格10.3元，一年內交易累積已逾3億元。

燁輝為單軋廠，是中鋼（2002）最大客戶，主要產品為鍍鋅、烤漆鋼板等，產銷營運受原料價格與接單價格夾擊。近期鋼價回升，燁輝經營團隊表現傑出，鋼鐵事業創造獲利，但轉投資部分持續虧損，影響燁輝財報表現。

法人表示，鋼鐵市場氛圍已出現改善跡象，隨著國際鋼價回升，中國大陸鋼鐵出口壓力減輕，以及亞洲鋼廠陸續調漲盤價，下游接單狀況較第1季略有回溫。特別是在第2季傳統旺季帶動下，鋼材需求有望逐步改善。

此外，原料價格雖仍維持高檔，但漲勢已趨緩，有助於鋼廠成本壓力不再持續惡化，若後續鋼價能持穩或續漲，將有機會進一步修復加工利差，改善燁輝營運表現。

財務結構方面，燁輝期末總資產達1,007億元，期末總負債687億元，股東權益317億元，整體體質仍具規模優勢，雖然負債水位偏高，未來若景氣回升，有助提升資產運用效率。

法人指出，燁輝目前正處於營運谷底，短期仍須面對需求不穩與價格波動挑戰，但隨著鋼市逐步回溫與公司策略調整，虧損有望逐季收斂，下半年挑戰轉虧為盈能否奏效，成為關注焦點。

鋼價 營收 中鋼

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