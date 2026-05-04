聚陽首季每股賺4.35元 看好第2季重回年成長軌道

成衣大廠聚陽今天公布第1季財報，營收新台幣88.96億元，年減10.3%、季增12.2%，歸屬母公司淨利10.73億元，年減15.5%、季增23.4%，單季每股純益4.35元。聚陽看好關稅影響淡化、國際運動賽事帶動需求，第2季起營運可望回到年成長軌道。

另外，聚陽首季毛利率26.14%，年減1.66個百分點，季減0.59個百分點，維持26%以上水準。

聚陽發言人林恆宇說明，聚陽第1季營收、獲利均呈現「年減季增」，主要是去年第1季美國還沒有對等關稅，比較基期偏高；如果以季對季來看，聚陽第1季獲利為對等關稅發布以來的新高，顯示關稅利空已逐漸淡化。

至於美伊戰爭，林恆宇表示，對船班有一些影響，但不是太大。而中東戰事造成石化供應鏈大亂、化纖原料價格上漲，林恆宇表示，原料成本上漲可以轉嫁給客戶，目前看起來第2季影響有限，至於第3季則要看戰事到底拖多久。

整體而言，聚陽看好關稅影響逐漸淡化，加上今年有世足賽等多項大型國際運動賽事，可望帶動運動機能服飾需求，對於2026年營運抱持「中性偏樂觀」看法，第2季起營運可望回到年成長軌道。