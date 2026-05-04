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台股大漲1778點！元大金股價晉級金控第三大 市值逾7千億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股暴漲1778點，元大金股價晉級金控第三大。圖／本報資料照片
台股暴漲1778點，元大金股價晉級金控第三大。圖／本報資料照片

台股台積電領軍大漲之下，在連假後第一個交易日暴漲暴漲，收盤以40705點作收，上漲1778點，漲點創下史上最大，而為證券型金控的元大金控在所有的金控類股裡面漲勢最猛，每股以53.1元作收，股價已晉級金控第三大，僅次於富邦金和國泰金，總市值也超過7千億元。

而今天的13家金控股裡面漲跌互見，只有元大金、中信金、富邦金上漲，其他的金控股在大型電子權值股的吸金效應之下幾乎是全面下跌，三家金控尤以元大金控的漲幅最大，上漲1.72%，使得股價以53.1元作收，目前的金控股價前四大依序為富邦金、國泰金、元大金、中信金，股價分別為91元、76.2元、53.1元、52.9元。

值得注意的是，元大金無論是股價或者是市值的成長潛力都非常的驚人，在今年一月底的時候元大金當時的股價大約在43元，市值大約在5700億，如今元大金控的股價在三個月之後已經大幅成長23%，市值的成長也非常的驚人從不到六千億已經超過七千億。法人認為，元大金股價的成長力道不只反映證券經紀業務的成長量，元大投信的資產規模最大，同時也是國內的ETF最大的發行者，如今證券市場的ETF的買盤成長驚人，這也使得元大金控的證券業務也已經有「雙引擎」，不是靠證券經紀業務，龐大的ETF等基金資產也同時貢獻可觀的手續費收益。

元大投信 中信金 台股

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