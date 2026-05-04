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仲裁聲請遭駁回 藥華藥上訴德最高法院

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（3）日宣布，針對德國法蘭克福高等法院（OLG Frankfurt）駁回公司提出撤銷國際商會（ICC）仲裁庭2025年2月17日「部分仲裁判斷」之聲請，已依法向德國聯邦最高法院（BGH）提起上訴。

藥華藥強調，本案對財務與營運均無影響，所有業務依既定計畫穩健推進。

針對本次仲裁聲請遭駁回，藥華藥管理團隊表示，將持續依循法律途徑積極應對並維護公司權益。藥華藥創辦人暨執行長林國鐘重申一貫信念：「正義雖會遲到，但一定會到。」展現審慎且堅定的立場。

在營運表現方面，藥華藥近年持續展現強勁成長動能，自2024年轉虧為盈、稅後純益約30億元，2025年進一步提升至約50億元；2026年第1季營收達51.2億元，年增率57.23%，顯示商業化策略執行成效顯著，整體財務結構與現金水位維持穩健。

藥華藥並指出，德國高等法院裁定亦確認Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）為林國鐘之發明，進一步彰顯藥華藥核心技術價值。Ropeg全球商業化布局持續推進，在美洲、歐洲及亞洲市場穩步擴大真性紅血球增多症（PV）滲透率，並與加拿大公司FORUS Therapeutics合作推進上市進程，預計最快於2026年7月取得藥證。

2026年亦為公司關鍵成長年度，同步推進Ropeg於原發性血小板過多症（ET）適應症全球取證進程，預計將於台灣、日本、中國、美國及韓國陸續取得藥證，其中美國與日本預計最快於2026年8月核准。另在原發性骨髓纖維化（PMF）領域，藥華藥的HOPE-PMF為全球首個獲美國FDA核准用於早期PMF之第三期臨床試驗，現已接近完成收案，公司對於Ropeg於2028年取得PMF藥證具高度信心。

德國 藥華藥

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