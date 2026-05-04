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雲品飄香 節慶接單火熱

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

雲品（2748）委託經營版圖加速擴張，隨新據點陸續開出與宴會市場需求升溫。公司指出，5月母親節與端午節餐飲接單熱絡，6月在台北國際電腦展（COMPUTEX）帶動下，住房與宴會市場同步升溫，加上新委託案貢獻，有利第2季營運表現。

雲品今年第2季迎來兩大委託經營案挹注，包括台中婚宴莊園「芳庭路壹號莊園」與宜蘭「了了礁溪」，搭配3月起接手的維多麗亞酒店餐飲與宴會事業，委託經營業務持續放量，成為推升營運的重要引擎。

其中，主打高端婚宴市場的「芳庭路壹號莊園」已於4月25日開幕，在開幕前即累積逾160場預訂、約4,000桌訂單，訂單能見度直達2027年第4季。從價格結構來看，每桌21,990元+10%的中高價方案為銷售主力，占比達75%，顯示高端婚宴需求穩定。市場也觀察到，客群以海外歸國新人與原五星級飯店客層為主，有助提升整體宴會單價與品牌定位。

另一方面，雲品也強化旅宿差異化布局，接手宜蘭指標性設計旅宿「了了礁溪」，預計5月重新開幕，導入「保留靈魂、重整體質」策略，並結合慢食餐飲體驗，主打高端靜謐旅遊市場。

雲品 宜蘭 高端

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