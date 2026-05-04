快訊

龍科3期擴建復活 傳台積電埃米級製程進駐

川普稱啟動人道行動 協助中立船隻駛離荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

五大泛用樹脂漲跌互見

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

面對油價再次竄升情勢，五大泛用樹脂近一周來呈現漲跌互見格局，低密度聚乙烯（LDPE）和ABS漲價每公噸10美元，惟聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）等各跌價每公噸20美元，將牽動台塑（1301）、台達化等相關供應商營運表現。

市場人士表示，美伊談判停滯前景持續影響近期油市變化，市場擔憂中東原油供應中斷，以及美國原油和成品油庫存降幅遠超預期，刺激油價上攻，以4月29日來看，倫敦布蘭特期貨盤中觸四年高價，終場漲逾6%，美國紐約期貨也漲近7%。

油價位處高檔水準下，泛用樹脂下游加工業普通有「居高思危」態勢，各區塊市場成交量明顯減少，並牽動報價消長。

以廣泛用於塑膠袋（如冷凍袋、夾鏈袋）、軟包裝膜、食品包裝袋、醬料瓶的低密度聚乙烯（LDPE）來看，近一周上漲每公噸10美元；做為家電、汽車內裝用料的ABS也走揚每公噸10美元。

做為奶瓶、優酪乳瓶、食用油桶、塑膠保鮮盒用料的高密度聚乙烯（HDPE），以及醫療器材原料聚丙烯（PP）和建材用料各跌價每公噸20美元。另外，做為休閒鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）更是跌價每公噸60美元。

油價 中東 美國

延伸閱讀

中東情勢僵持 中油油價連5凍

多國央行維持利率不變 債市承壓 建議以美國非投資等級公司債為核心

美股攻頂 本周聚焦就業 專家：勞動市場強韌將有助紓解市場疑慮

Fed官員放鷹 不應傾向降息 卡斯哈里：若中東衝突拖延 升息是必要之舉

相關新聞

貨櫃三雄運力規劃 投資人關注

隨著5月股東會旺季到來，在高油價牽動高運價時代，投資人關注貨櫃三雄運力規劃，其中，長榮目前運力達197萬TEU，預計第3季將突破200萬TEU，且節能船舶的比重全面拉升，獲利動能也可望同步升級。

仲裁聲請遭駁回 藥華藥上訴德最高法院

藥華藥（6446）昨（3）日宣布，針對德國法蘭克福高等法院（OLG Frankfurt）駁回公司提出撤銷國際商會（ICC）仲裁庭2025年2月17日「部分仲裁判斷」之聲請，已依法向德國聯邦最高法院（B

雲品飄香 節慶接單火熱

雲品（2748）委託經營版圖加速擴張，隨新據點陸續開出與宴會市場需求升溫。公司指出，5月母親節與端午節餐飲接單熱絡，6月在台北國際電腦展（COMPUTEX）帶動下，住房與宴會市場同步升溫，加上新委託案

三陽、裕日車 促銷休旅車

裕日車、三陽搶攻中型休旅車市場，戰火升溫。裕日車（2227）以櫻花特仕版將X-TRAIL加碼為豪華休旅車搶市奏效，三陽旗下的南陽現代全面升級TUCSON L 1.6T配備，以更豐富的內裝配備在中型國產

五大泛用樹脂漲跌互見

面對油價再次竄升情勢，五大泛用樹脂近一周來呈現漲跌互見格局，低密度聚乙烯（LDPE）和ABS漲價每公噸10美元，惟聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）等各跌價每公噸20美元，將牽動台塑（1301）、台達

工具機財報周 匯率趨穩以及AI、半導體需求強勁 第2季起產業景氣估好轉

工具機產業進入財報周，包括羅昇、巨庭、高鋒、直得、氣立、程泰、亞崴、瀧澤科、上銀、大銀微等工具機暨零組件大廠，都將陸續公布第1季財報；而隨新台幣匯率趨穩，以及AI、半導體產業需求強勁，業界預期第2季起

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。