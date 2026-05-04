五大泛用樹脂漲跌互見

面對油價再次竄升情勢，五大泛用樹脂近一周來呈現漲跌互見格局，低密度聚乙烯（LDPE）和ABS漲價每公噸10美元，惟聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）等各跌價每公噸20美元，將牽動台塑（1301）、台達化等相關供應商營運表現。

市場人士表示，美伊談判停滯前景持續影響近期油市變化，市場擔憂中東原油供應中斷，以及美國原油和成品油庫存降幅遠超預期，刺激油價上攻，以4月29日來看，倫敦布蘭特期貨盤中觸四年高價，終場漲逾6%，美國紐約期貨也漲近7%。

油價位處高檔水準下，泛用樹脂下游加工業普通有「居高思危」態勢，各區塊市場成交量明顯減少，並牽動報價消長。

以廣泛用於塑膠袋（如冷凍袋、夾鏈袋）、軟包裝膜、食品包裝袋、醬料瓶的低密度聚乙烯（LDPE）來看，近一周上漲每公噸10美元；做為家電、汽車內裝用料的ABS也走揚每公噸10美元。

做為奶瓶、優酪乳瓶、食用油桶、塑膠保鮮盒用料的高密度聚乙烯（HDPE），以及醫療器材原料聚丙烯（PP）和建材用料各跌價每公噸20美元。另外，做為休閒鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）更是跌價每公噸60美元。