工具機財報周 匯率趨穩以及AI、半導體需求強勁 第2季起產業景氣估好轉

工具機產業進入財報周，包括羅昇（8374）、巨庭（1539）、高鋒（4510）、直得（1597）、氣立（4555）、程泰（1583）、亞崴（1530）、瀧澤科（6609）、上銀（2049）、大銀微（4576）等工具機暨零組件大廠，都將陸續公布第1季財報；而隨新台幣匯率趨穩，以及AI、半導體產業需求強勁，業界預期第2季起產業景氣可望逐季回溫。

今年第1季台灣機械出口表現亮眼，受惠於半導體與AI伺服器需求，呈現價量齊揚趨勢；累計第1季出口值達82.72億美元，較去年同期成長18.3%。3月單月機械出口為29.76億美元，月增28.1%、年增14.5%，已連續14個月呈現正成長。

其中，電子設備出口達15.69億美元、年增44.9%；檢量測設備13.65億美元、年增6.8%；動力傳動件4.83億美元、年增9.2%。

至於工具機，3月出口金額1.7億美元，月增29.5%，年減4.8%；累計第1季工具機出口4.57億美元，年增1.2%，儘管目前工具機產品訂單相對仍顯疲軟，但出口正緩步回升。業界普遍預期，第2季起景氣可望逐步回溫。

而就目前各家廠商的營運表現，零組件廠相對仍優於整機廠。上銀第1季合併營收63.79億元，年增9.2%，為歷年同期第三高；大銀微第1季合併營收8.55億元，年增45.4%，顯示半導體與自動化產業升溫。