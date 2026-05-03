聽新聞
0:00 / 0:00

工具機財報周 匯率趨穩以及AI、半導體需求強勁 第2季起產業景氣估好轉

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
工具機示意圖。記者宋健生/攝影
工具機示意圖。記者宋健生/攝影

工具機產業進入財報周，包括羅昇（8374）、巨庭（1539）、高鋒（4510）、直得（1597）、氣立（4555）、程泰（1583）、亞崴（1530）、瀧澤科（6609）、上銀（2049）、大銀微（4576）等工具機暨零組件大廠，都將陸續公布第1季財報；而隨新台幣匯率趨穩，以及AI、半導體產業需求強勁，業界預期第2季起產業景氣可望逐季回溫。

今年第1季台灣機械出口表現亮眼，受惠於半導體與AI伺服器需求，呈現價量齊揚趨勢；累計第1季出口值達82.72億美元，較去年同期成長18.3%。3月單月機械出口為29.76億美元，月增28.1%、年增14.5%，已連續14個月呈現正成長。

其中，電子設備出口達15.69億美元、年增44.9%；檢量測設備13.65億美元、年增6.8%；動力傳動件4.83億美元、年增9.2%。

至於工具機，3月出口金額1.7億美元，月增29.5%，年減4.8%；累計第1季工具機出口4.57億美元，年增1.2%，儘管目前工具機產品訂單相對仍顯疲軟，但出口正緩步回升。業界普遍預期，第2季起景氣可望逐步回溫。

而就目前各家廠商的營運表現，零組件廠相對仍優於整機廠。上銀第1季合併營收63.79億元，年增9.2%，為歷年同期第三高；大銀微第1季合併營收8.55億元，年增45.4%，顯示半導體與自動化產業升溫。

氣立 上銀 工具機 半導體

延伸閱讀

5/8 4月出口熱 有望連30紅

3月外銷訂單、進出口同步創高 首季經濟估雙位數成長

台灣機械出口連續14個月成長 後市審慎樂觀

永擎全年拚賺逾三股本

相關新聞

工具機財報周 匯率趨穩以及AI、半導體需求強勁 第2季起產業景氣估好轉

工具機產業進入財報周，包括羅昇、巨庭、高鋒、直得、氣立、程泰、亞崴、瀧澤科、上銀、大銀微等工具機暨零組件大廠，都將陸續公布第1季財報；而隨新台幣匯率趨穩，以及AI、半導體產業需求強勁，業界預期第2季起

高雄銀5月8日召開股東常會 董事改選受關注

高雄銀行將於8日召開股東常會，為金融業股東會揭開序幕，其今年股東會將聚焦董事改選案，尤其今年改選預計將選出八席一般董事、五席獨董，共13席，但候選人名單公告卻罕見出現16位候選人，形成超額提名，格外引

總額逾883億！6間公股行庫股利出爐 「這家」擬配現金股利1.75元居榜首

6家上市公股金控、銀行近期陸續公布股利發放政策，共計將發出逾新台幣883.1億元的現金股利；其中，兆豐金將配發歷來最高現...

汽車零組件 Q2不看淡

汽車零組件產業自去年4月以來受到關稅、匯率及國際局勢多重變動因素影響，客戶關注銷美關稅遲遲未定，致今年第1季旺季不旺，美國市場客戶庫存水位極低。業界指出，客戶端等待台灣銷美汽車零組件關稅降低，非必要不

第一金股利全配現金 每股1.3元 盈餘分配率69.5%近七年新高

第一金股利政策大轉彎。董事會昨（29）日通過每股配發1.3元現金股息，首度「全配現金」，單一現金配發更寫史上次高紀錄。以29日收盤價28.55元計算，現金殖利率4.5%，在已公布股利的金控中排名第三，

銀行股利配發率 多數逾六成

上市銀行股剩下彰銀、安泰銀兩家董事會尚未通過股利分派，以目前七家已公告股利政策的銀行股來看，現金股利加計股票股利的盈餘配發率皆有六成以上水準；若以昨（29）日收盤價估算現金股息殖利率，王道銀行殖利率衝

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。