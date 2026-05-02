總額逾883億！6間公股行庫股利出爐 「這家」擬配現金股利1.75元居榜首
6家上市公股金控、銀行近期陸續公布股利發放政策，共計將發出逾新台幣883.1億元的現金股利；其中，兆豐金將配發歷來最高現金股利1.75元，居公股之首。若比較現金殖利率，第一金以4.5%居冠，領先兆豐金的4.48%。
兆豐金4月下旬召開董事會，決議114年度股利分派，決議每股配發現金股利1.75元，為歷年現金股利最高水準，發放總金額逼近259.6億元；依兆豐金4月30日收盤價39.1元換算，現金殖利率約4.48%。
華南金董事會4月底決議，股利派發續以現金股利為主，股票股利為輔，總股利1.45元，包括現金股利1.35元、股票股利0.1元，總股利優於上一年度的1.35水準，現金股利派發總金額近187.9億元；若以華南金4月30日收盤價32.05元換算，現金殖利率約為4.21%。
第一金今年股利派發改採全現金股利，董事會4月底決議每股配發現金股利1.3元，高於上一年度總股利1.2元的水準，現金股利派發總金額達186.9億元；若以第一金4月30日收盤價28.85元換算，現金殖利率約為4.5%。
合庫金董事會3月下旬拍板，決議每股配發1.05元，包含現金股利0.8元和股票股利0.25元，總股利略高於上一年度的1元水準，總計發放125.4億元現金給股東；以合庫金4月30日收盤價22.95元計算，現金殖利率約3.49%。
彰銀股利政策4月底出爐，總股利1.05元，包括現金股利0.8元、股票股利0.25，總股利水準為近15年新高，現金股利派發總金額為94.1億元；以4月30日收盤價21.15元換算，現金殖利率約為3.78%。
台企銀則於4月中旬決議每股配發1元，其中現金股利0.3元、股票股利0.7元，高於去年總股利0.8元水準，現金股利派發總金額近29.2億元；以4月30日收盤價16.35元換算，現金殖利率約1.83%。
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