總額逾883億！6間公股行庫股利出爐 「這家」擬配現金股利1.75元居榜首

汽車零組件產業自去年4月以來受到關稅、匯率及國際局勢多重變動因素影響，客戶關注銷美關稅遲遲未定，致今年第1季旺季不旺，美國市場客戶庫存水位極低。業界指出，客戶端等待台灣銷美汽車零組件關稅降低，非必要不

2026-05-01 23:18