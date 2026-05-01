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汽車零組件 Q2不看淡
汽車零組件產業自去年4月以來受到關稅、匯率及國際局勢多重變動因素影響，客戶關注銷美關稅遲遲未定，致今年第1季旺季不旺，美國市場客戶庫存水位極低。業界指出，客戶端等待台灣銷美汽車零組件關稅降低，非必要不願進量，但第2季進入傳統淡季，反而有望因實際需求帶動，呈現淡季不淡的局面。
今年第1季美台雙方已有共識將調降輸美關稅，但隨後又逢中東戰事而受到干擾，原本有意開始加碼備庫存的客戶端，下單態度轉趨保守。
影響所及，東陽（1319）、帝寶、耿鼎、虎山等汽車零組件廠商今年第1季的營收相較去年同期都有一到兩成的衰退。
汽車零組件龍頭大廠東陽指出，目前汽車塑膠件輸美仍是27.5%的高關稅，面對嚴峻且不確定的環境，東陽持續做大做強，以對應客戶端隨時需求。
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