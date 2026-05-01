快訊

戰爭權力決議60天期限到 川普：停火給予更多時間

台中深夜火燒車！酒駕男撞人肇逃、狂飆拖行機車...熱心民眾噴辣椒水制伏

蔡英文三貂角出發爬雪山山脈大縱走 她驚嘆：國家級的壯遊之路

聽新聞
0:00 / 0:00

汽車零組件 Q2不看淡

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車零組件產業自去年4月以來受到關稅、匯率及國際局勢多重變動因素影響，客戶關注銷美關稅遲遲未定，致今年第1季旺季不旺，美國市場客戶庫存水位極低。業界指出，客戶端等待台灣銷美汽車零組件關稅降低，非必要不願進量，但第2季進入傳統淡季，反而有望因實際需求帶動，呈現淡季不淡的局面。

今年第1季美台雙方已有共識將調降輸美關稅，但隨後又逢中東戰事而受到干擾，原本有意開始加碼備庫存的客戶端，下單態度轉趨保守。

影響所及，東陽（1319）、帝寶、耿鼎、虎山等汽車零組件廠商今年第1季的營收相較去年同期都有一到兩成的衰退。

汽車零組件龍頭大廠東陽指出，目前汽車塑膠件輸美仍是27.5%的高關稅，面對嚴峻且不確定的環境，東陽持續做大做強，以對應客戶端隨時需求。

美國 中東戰事 帝寶

延伸閱讀

美律第1季 EPS 1.03元 迎來雙成長

研華第1季每股賺3.85元

從通路到製造 台商在南非打造汽車零件供應鏈體系

振樺電財報／首季獲利2.95億元、年衰退逾5成 EPS達2.75元

相關新聞

汽車零組件 Q2不看淡

汽車零組件產業自去年4月以來受到關稅、匯率及國際局勢多重變動因素影響，客戶關注銷美關稅遲遲未定，致今年第1季旺季不旺，美國市場客戶庫存水位極低。業界指出，客戶端等待台灣銷美汽車零組件關稅降低，非必要不

燁輝開漲盤 營運向上

鋼市向好，主力單軋廠燁輝（2023）內外銷接單暢旺，昨（30）日開出新盤價，5月鍍鋅鋼捲每公噸漲1,500元、烤漆漲2,000元，外銷漲20美元；隨著行情墊高，第2季營收獲利可期。

中鋼第1季合併稅前虧損 第2季好轉

中鋼（2002）昨（30）日公告，今年首季單季合併稅前虧損9.66億元，與去年同期相比為盈轉虧；隨著鋼價連續五個月調高，預期第2季獲利情況將大幅好轉。

新紡配息1.8元 八年新高

新紡（1419）昨（30）日公告董事會決議股利分派，擬配發每股現金股利1.8元，為近八年新高，以昨日收盤價64.4元計算，現金殖利率約2.8%。

橋椿派1元 殖利率4.7%

橋椿金屬（2062）去年每股稅後純益0.39元，股東常會昨（30）日通過超額配發1元現金股利，超額配息率156%，以昨日收盤價20.85元概算，現金殖利率約當4.79%。

第一金股利全配現金 每股1.3元 盈餘分配率69.5%近七年新高

第一金股利政策大轉彎。董事會昨（29）日通過每股配發1.3元現金股息，首度「全配現金」，單一現金配發更寫史上次高紀錄。以29日收盤價28.55元計算，現金殖利率4.5%，在已公布股利的金控中排名第三，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。