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彰銀股利衝15年高！配1.05元 現金殖利率3.8%吸睛

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

彰銀（2801）30日董事會通過，每股配發0.8元現金、0.25元股票，合計1.05元股利，寫近15年新高。以30日收盤價21.15元估算，現金殖利率約3.8%，在金融股中仍具穩定吸引力，也凸顯獲利回饋力道維持一定水準。

彰銀2025年每股稅後純益為1.51元，盈餘分配率約69%跌破七成門檻，寫下近五年低點。但股利政策重返「現金為主、股票為輔」架構，反映在盈餘分配上回到較保守，但現金回饋明確的路線。

相較去年現金與股票各半的配發模式，今年再度拉高現金股利比重，等於回到過往以現金為核心的股利設計。

市場認為，即便配發率下降，但在股利總額創高、現金占比提升下，對存股族仍具一定吸引力，也有助穩定投資人信心。

據了解，彰銀調整配息策略，應與可分配盈餘水位及資本規劃有關。因彰銀未分配盈餘較少，在「晴天儲糧」原則下，選擇保留較多資本在帳上，以因應未來政經情勢變動與資本需求，避免一次性配發過高導致後續彈性受限。

此外，若長期維持過高配發率，將壓縮未來資本運用空間，不利於放款成長與業務擴張，也反映公股銀行在股利政策上的穩健取向。

彰銀30日也同步公布董事改選名單，董事與獨立董事席次同步調整，由原本合計9席增加至11席，其中董事維持6席、獨董增加到5席，主要增加2席獨立董事，以強化公司治理與專業多元性。

財政部代表仍為董事會核心，包括董事長胡光華、總經理簡志光等共四席法人代表，另包含一席郵局法人董事及一席國發會法人董事。相較上屆，一席自然人董事李文雄改由獨董取代，結構更偏向專業與監督平衡。

獨立董事部份，由3席增加至5席，新任兩席分別為周有熙與林軒竹，外界認為此舉有助提升董事會獨立性與專業多元度，回應金管會對治理強化的期待。

彰銀 股利

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