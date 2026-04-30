13家金控股利出爐！這家現金殖利率居冠 總股息衝3422億元創紀錄

富邦金控（2881）30日壓軸公布股利政策。董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利4.25元，現金股利與去年同為歷年最高紀錄，現金股利配發率50.8%，以富邦金30日收盤價估算，現金殖利率高達4.72%，僅次於中信金（2891）現金殖利率4.78%；統計13家金控今年發放現金股息總額達3,422億元，寫下新高紀錄。

13家金控股利全數出爐，中信金配發每股現金股利2.5元；富邦金配發每股現金股利4.25元；凱基金（2883）配發每股現金股利1元；國泰金（2882）配發每股現金股利3.5元；第一金（2892）配現金股利1.3元；兆豐金（2886）配現金股利1.75元；玉山金（2884）配現金股利1.4元；華南金（2880）配發每股現金股利1.35元、股票股利0.1元；台新新光金（2887）配發每股現金股利1元、股票股利0.1元；永豐金（2890）配發每股現金股利1.1元、股票股利0.2元；合庫金（5880）配發每股現金股利0.8元、股票股利0.25元；元大金（2885）配發每股現金股利1.8元、股票股利0.4元；國票金（2889）配發每股現金股利0.5元、股票股利0.089元。

以30日收盤價估算，多達九家金控現金股利殖利率達4%以上，最高為中信金4.78%，其次富邦金4.72%，凱基金4.65%、國泰金4.53%、第一金4.50％、兆豐金4.47％、玉山金4.39％、華南金4.21％及台新新光金4.20%；而永豐金、合庫金、元大金與國票金現金股利殖利率分別為3.55％、3.48％、3.44％、3.44％，皆達3%以上。

統計13家金控，除了國票金之外，其餘12家金控今年分派去年盈餘所發放的現金股息，全部都突破百億元，且多家股利創下新高，其中，壽險雙雄富邦金與國泰金雙雙發出逾500億元的股息，中信金亦配發491億元的豐厚股息，合計13金控現金股息總額達3,422億元，超越去年的3,080億元，創下歷史新高。