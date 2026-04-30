橋椿派1元 殖利率4.7%

橋椿金屬（2062）去年每股稅後純益0.39元，股東常會昨（30）日通過超額配發1元現金股利，超額配息率156%，以昨日收盤價20.85元概算，現金殖利率約當4.79%。

橋椿宣示，公司正致力於從低毛利的代工轉向更精密的智慧製造，今年營運可望優於去年，法人也說，橋椿將回到營運回溫、穩健成長的軌道。

橋椿第1季表現亮眼，3月合併營收6.74億元，月增75.5%、年增20.2%，為近15個月來新高；累計第1季合併營收16.29億元、年增6.9%。橋椿自結第1季稅後純益46萬元，主要受人民幣升值、導致匯損3,400萬元，每股稅後純益0元，低於去年同期0.19元。

法人指出，橋椿3月營收回到年月雙增走勢，加上第2季沒有農曆過年、工作天數減少等不利因素影響，預期第2季營收表現可望優於第1季，下半年營運也將優於上半年，全年每股稅後純益有望回到1元以上水準。

受到美伊戰事影響，近期原物料價格上揚，橋椿說，根據與客戶簽訂的原物料、匯率波動轉嫁機制，部分產品近期已陸續調漲價格。