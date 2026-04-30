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新紡配息1.8元 八年新高
新紡（1419）昨（30）日公告董事會決議股利分派，擬配發每股現金股利1.8元，為近八年新高，以昨日收盤價64.4元計算，現金殖利率約2.8%。
新紡近年營運策略逐步發酵，整體營收維持成長動能，主要來自產品結構優化與客戶拓展成效顯現。此外，隨國際品牌客戶推動供應鏈重組與地緣布局，已規劃前往印尼設立海外子公司並啟動擴廠，以分散生產集中風險並提升接單彈性，新廠預計2027年下半年啟用。
在產品策略方面，新紡持續深化成品布多元化發展，並積極拓展新客戶，帶動外銷比重提升。另在團體制服事業上，持續推動「無限衣」回收計畫，強化環保循環機制，搶攻企業ESG需求。
此外，公司同步推進設備升級與產能優化，並導入數位化與智慧製造，以降低庫存與能耗，提升整體營運效率。品牌布局方面，新紡亦發展自有可回收材質服裝品牌「FYNE」，強化綠色產品線，擴大市場差異化。
新紡旗下事業涵蓋紡織業務、零售、營建，其中，紡織業務以內外銷複合性機能布料為主，包含運動服飾布料、戶外服飾布料、流行服飾布料。零售部包含代理服飾與自創通路品牌，ARTIFACTS與ART HAUS目前各有不少門市據點。
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