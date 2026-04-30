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燁輝開漲盤 營運向上

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼市向好，主力單軋廠燁輝（2023）內外銷接單暢旺，昨（30）日開出新盤價，5月鍍鋅鋼捲每公噸漲1,500元、烤漆漲2,000元，外銷漲20美元；隨著行情墊高，第2季營收獲利可期。

燁輝表示，近期全球經濟情勢受地緣政治、能源價格通膨壓力影響，市場不確定性明顯升高。

IMF近期公布預測今年世界經濟由原先成長3.4%下修至3.1%。中東戰爭持續牽動原油市場，將促使各國通膨升溫，進一步對經貿動能形成挑戰。

另外，不銹鋼廠唐榮昨日也開出5月新盤價，304不銹鋼每公噸漲4,000元，316L附價漲1,500元；另燁興不銹鋼盤元每公噸漲1,000至4,000元，碳鋼盤元漲1,000元，鋼市穩定向上。

相較之下台灣表現亮眼，AI需求持續強勁，半導體與資通訊產業擴大資本支出帶動民間投資動能；同時3月出口首度跨越800億美元關卡，改寫歷年單月新高。

IMF預計台灣今、明年經濟將分別成長5.2%和3％。台經院4/24日也發布今年經濟成長率將達 7.56％，顯示整體經濟持續處於擴張軌道。

鋼鐵供需方面：世界鋼鐵協會最新需求預測，今年全球鋼鐵需求達17.24億公噸，年增0.3%，明年需求17.62億公噸，年增2.2%；隨後再公布3月全球粗鋼產量1.59 億公噸，年減4.2%，其中，大陸8,704萬公噸、年減6.3%，為6年低點，有利鋼價穩定。

價格 通膨 唐榮

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