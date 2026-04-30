統一超財報／首季獲利30.9億元、EPS 2.97元 單季創歷史次高

統一超（2912）30日公布2026年首季財報，首季營收達885.2億元，年增4.5%，創同期新高；稅後純益達30.9億元，年增6.7％，每股純益（EPS）為2.97元，單季獲利創下歷史次高、同期新高水位。

台灣7-ELEVEN以創新、精業、整合三大戰術深耕在地，串聯線上線下豐富銷售管道與uniopen會員生活圈，鮮食、CITY系列飲品、飲料、零食、i預購等均表現亮眼，有效挹注營收，持續優化創新商品結構，同時兼顧展店、物流與數位服務布局，奠定長期穩健成長基礎。

台灣7-ELEVEN持續打造超越消費者期待的生活型服務平台，透過複合店型擴大、生活話題創新、會員服務深化、虛實串流並進、永續價值鏈優先等多元做法，有效帶動整體營運表現穩健向上。展店計畫持續推進，截至第1季全台門市合計智FUN機等多元服務據點已突破8,360家，並持續創新與精進全台67座商場經營，積極布局新興商圈及補足「商業空白」區域，穩步擴大市場觸及與服務深度。

依據不同門市商圈特性、積極擴大複合店型模組，導入IP專區、！+？ CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR、果汁BAR、哈燒專櫃等，更創新推出智能果昔機、OPEN！ FUNLAND、BEAMS COMBINI GOODS系列等多元生活服務，另有以「高端食材」、「日常生鮮」獨特定位的Fresh店型，今年1月雙北首間Fresh店型「Fresh橋港門市」正式開幕，強化生活機能整合打造在地最適店型，全方位滿足全民食、衣、住、行、育樂等生活需求。

台灣7-ELEVEN生活話題創新持續貼近日常消費需求，跨類別整合鮮食、CITY系列、甜點、雪淋霜、思樂冰、日用品等多元類別，推動豐富主題策展活動，開發話題新品帶來強勁購買動能，包含因應農曆春節推出的全店金馬開運諧音梗限定包裝、貓之日攜手日本插畫家推IP聯名、齋戒月與開齋節推動主題活動、追星商機把握高雄櫻花季音樂節與南韓人氣女團成員周子瑜合作，串聯uniopen會員生活圈服務，為全民帶來沉浸式生活消費體驗。

台灣7-ELEVEN持續深化uniopen會員生活圈，藉由APP、點數、支付架構OPENPOINT點數生態圈，去年首創的「uniopen PRIMA會員付費訂閱制」強化差異化經營，串聯中國信託uniopen聯名卡有效提升會員含金量，訂閱會員中有7成累點速度翻倍、4成已成為萬點富翁，消費能力更是一般會員近12倍，持續穩擁近2,000萬名會員、創造上千億規模的會員經濟。強化跨境旅遊服務布局，OPENPOINT APP跨境旅遊集點護照成功走進泰國7-ELEVEN，亦整合行動隨時取、驚喜抽等熱門活動推出多元優惠與互動活動，活絡會員經濟、提升點數應用價值。

台灣7-ELEVEN虛實串流並進，整合實體門市串聯7-ELEVEN i預購、i划算、OPEN NOW等多元數位服務工具，驅動門市虛擬貨架經濟向上成長。i預購與i划算雙平台透過多元選品、點數回饋、門市團購三大優勢，上萬項商品成功養成門市群組「+1」的團購文化；數位流通平台iOPEN Mall主打「零開店費、零系統費、零交易手續費」，累積服務店家突破 12 萬；社群帶貨平台賣貨便連續第7年推周年慶活動，並強化賣家版APP提供更直覺便利的經營工具，滿足近700萬會員的創業需求。

邁入第2季，7-ELEVEN掌握清明、端午連假、媽祖遶境、勞動節、母親節、端午節等商機，跨類別整合推動多元主題策展活動，並積極擴展複合超市業態「Fresh」門市，首度引進「DAISO大創複合專區」，串聯uniopen會員生活圈，線上線下持續提供豐富優質的商品服務體驗，架構超越消費者期待的生活型服務平台。