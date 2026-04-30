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富邦金股利揭曉！每股配發現金股利4.25元創高 殖利率達4.72%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦金控公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利4.25元。圖／富邦金控提供
富邦金控公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利4.25元。圖／富邦金控提供

富邦金控（2881）30日公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利4.25元，現金股利同歷年最高紀錄，現金股利配發率50.8%，維持長期穩定平衡之股利發放目標。以30日收盤價估算，現金殖利率高達4.72%。

富邦金控2025年稅後純益1,209.4億元，每股純益（EPS）8.37元，稅後純益、每股稅後純益穩居金控業之冠，並連續十七年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭。富邦金控現金股利發放係綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況。此次配發現金股利來源自富邦金控各主要子公司，考量各項法定提列及配發限額後，北富銀、富邦人壽、富邦證券及富邦產險之可供分配盈餘均全數上繳，其中富邦人壽之盈餘分派待主管機關核定。

為避免造成股本過度膨脹並考量股東期待，富邦金控今年股利擬全數以現金配發。2025年度富邦人壽依主管機關函令規定，於2025年底一次性提存外匯價格變動準備金282億元，受此影響，富邦金控2025年稅後淨利較2024年的稅後淨利1,508.2億下降約20%，達1,209.4億元，但現金股利配發率50.8%則較2024年的39.5%增加，以回饋股東期待。

展望未來，富邦金指出，接軌IFRS17及新一代清償能力制度（TIS）後，公司保險子公司目標維持良好的獲利及TIS比例，以期提升金控整體財務透明度及配息能見度，並致力維持一貫之長期穩定平衡的股利政策。

EPS 富邦金控 股利 普通股

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