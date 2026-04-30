中鋼自結第1季稅前純損9.6億元 預期第2季將大幅改善

中鋼（2002）30日公告，今年第1季合併營業收入791.6億元，營業損失6.2億元，單季合併稅前虧損9.66億元，與去年同期相比年減186%、並由盈轉虧；隨著鋼價連續五個月調高，預期第2季獲利情況將大幅好轉。

中鋼個體(非合併)3月鋼品銷售量66.8萬公噸，第1季累計鋼品銷售量183.9萬公噸。

中鋼指出，今年2月稅前虧損4.8億元，3月虧損收斂為3.9億元，主要是鋼鐵銷售數量及單價較上月增加，致營業收入增加，但營業成本及營業費用同步提高，致兩期營業損失差異不大；另礦業投資獲配股利增加，致業外收支有利。

但去年第1季中鋼獲利11億元，今年轉為稅前虧損9.6億元、年減186%，主因在於鋼鐵銷售單價及單位毛利減少，致營業收入及營業利益減少，深度影響獲利表現。

中鋼表示，美國製造業維持擴張態勢；歐洲通膨放緩而融資環境轉鬆，工業生產回穩；中國大陸強化振興內需政策，但中東地緣政治衝突未歇，後續發展仍牽動全球經濟局勢。

國內人工智能發展需求持續強勁，伴隨傳統製造業外銷回暖，出口動能穩健向上。鋼鐵方面，世界鋼鐵協會最新需求預測，預估今年全球鋼鐵需求可達17.2億公噸、年增0.3%，明年將成長2.2%，反映鋼鐵業已進入復甦周期，且第2季為傳統旺季，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。

此外，煉鋼原物料及基礎能源成本持續墊高，國際主流鋼廠連袂調漲報價，國內外鋼市上漲動能持續強勁。