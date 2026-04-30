燁輝新盤價 內銷鍍鋅鋼捲漲1,500元、烤漆漲2,000元 外銷漲20美元

鋼市向好，燁輝（2023）30日開出5月內銷及6月外銷價；內銷鍍鋅鋼捲每公噸漲1,500元、烤漆鋼捲漲2,000元，外銷每公噸漲20美元。

燁輝表示，近期全球經濟情勢受地緣政治、能源價格及通膨壓力影響，市場不確定性明顯升高。IMF近期公布預測今年世界經濟由原先成長3.4%下修至3.1%。中東戰爭持續牽動原油市場，將促使各國通膨升溫，進一步對經貿動能形成挑戰。

相較之下台灣表現亮眼，AI 需求持續強勁，半導體與資通訊產業擴大資本支出帶動民間投資動能；同時3月出口首度跨越800億美元關卡，改寫歷年單月新高。IMF 預計台灣今、明年經濟將分別成長5.2%和3％。台經院 4/24 日也發布今年經濟成長率將達 7.56％，顯示整體經濟持續處於擴張軌道。

鋼鐵供需方面：世界鋼鐵協會最新需求預測，今年全球鋼鐵需求達17.24億公噸，年增0.3%，明年需求17.62億公噸，年增2.2%；隨後再公布3月全球粗鋼產量1.59 億公噸，年減4.2%，其中，大陸8,704萬公噸、年減6.3%，為6年低點，有利鋼價穩定。

此外，當前美國製造業維持擴張，大陸結合金融面與政策面加強刺激內需，歐元區製造業 PMI 持續穩於榮枯線以上，加上市場邁入第2季傳統旺季，鋼廠利潤改善，下游補庫需求浮現，市場動能逐步加溫。

燁輝指出，中東戰事膠著推升能源與運輸價格，對煉鋼原料行情形成有力支撐。鐵礦砂4月均價每公噸達107美元，澳洲煤礦持續站上每公噸180美元，同時國際原油價格居高不下，帶動海運費、煤鐵原料、天然氣及鋅、鋁等主要金屬價格全面走揚，油漆原料成本同步上升，不論美國指標鋼廠Nucor，或當地熱軋行情皆站上每公噸1,150美元，創下2年來新高。

亞洲包括大陸寶武、鞍本集團，中鋼、中鴻、越南河靜、和發等主要鋼廠最新盤價皆以漲盤開出，鋼價持續走揚態勢明確，成本支撐下漲勢持續，短中期看旺。