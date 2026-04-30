快訊

梅雨季衣服晾不乾發臭？家事達人曝搞定「2關鍵」快乾又省電

反共青年變極端保守派？匈牙利的民主豪賭故事

警假辦案騙6女拍照合成裸照僅調職挨批 高警局：「害群之馬」已免職

聽新聞
0:00 / 0:00

中籤人破涕為笑 永笙-KY掛牌一度破發後收復承銷價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
永笙執行長李冬陽。記者謝柏宏／攝影
永笙執行長李冬陽。記者謝柏宏／攝影

細胞治療大廠永笙-KY（4178）以每股19.15元30日掛牌上市，一開盤竟然跌破承銷價，以18.9元開出，下跌0.25元，跌幅1.3%，股價開低後一度下滑至18元，盤中跌幅翻紅拉升至19.3元， 不過，中籤的投資人若是開盤就賣出，將小賠250元。

永笙-KY在辦理競價拍賣時，得標加權平均價格19.15元，最低得標價格是17.18元，最高得標價格27元，由於競拍低於原訂承銷價，實際承銷價從21.08下調至19.15元，公開申購吸引11萬4,321人參與，承銷張數為4,100張，中籤率3.58%。

永笙-KY長期深耕臍帶血與細胞治療領域，核心產品REGENECYTE已獲 FDA 核准藥證，用於治療近80 種造血與免疫系統疾病，總經理兼執行長李冬陽先前曾表示，推動細胞服務、細胞供應與細胞新藥等「細胞三箭」業務。今年除正式與保險業合作啟動「公庫保障服務」，也將自今年起完成多項授權。

永笙-KY早盤以18.9元開低，跌破承銷價，一度下滑至18元， 盤中翻紅拉升至19.3元，上漲0.15元， 漲幅0.78%。

破發 永笙-KY

延伸閱讀

基米上市競拍完成 公開申購承銷價22.06元、抽中者投報率34%

天能綠電轉上櫃 申購報酬率達四成

天能綠電申購火熱登場 競拍超額2.67倍

搭上 CPO 題材 鼎元出關衝漲停 4月來飆漲87%、漲贏友達與富采

相關新聞

中籤人破涕為笑 永笙-KY掛牌一度破發後收復承銷價

細胞治療大廠永笙-KY（4178）以每股19.15元30日掛牌上市，一開盤竟然跌破承銷價，以18.9元開出，下跌0.25元，跌幅1.3%，股價開低後一度下滑至18元，盤中跌幅翻紅拉升至19.3元， 不

第一金股利全配現金 每股1.3元 盈餘分配率69.5%近七年新高

第一金股利政策大轉彎。董事會昨（29）日通過每股配發1.3元現金股息，首度「全配現金」，單一現金配發更寫史上次高紀錄。以29日收盤價28.55元計算，現金殖利率4.5%，在已公布股利的金控中排名第三，

銀行股利配發率 多數逾六成

上市銀行股剩下彰銀、安泰銀兩家董事會尚未通過股利分派，以目前七家已公告股利政策的銀行股來看，現金股利加計股票股利的盈餘配發率皆有六成以上水準；若以昨（29）日收盤價估算現金股息殖利率，王道銀行殖利率衝

新光產每股配發7.27元 台產3.5元

五大上市產險公司2025年獲利同步改寫歷史新高，股利配發跟著水漲船高，加上五家公司有三家今年將改選，引起市場關注。目前現金股利水準以新光產每股配發7.27元居冠，創下歷年新高；台產以3.5元居次，同樣

喬山2026年市占率 連五年勁揚

喬山（1736）受惠美國關稅、健身器材供應鏈轉移至越南加速淘汰競爭同業，今年市占率將連續第五年勁揚，且產品漲價將嘉惠利潤率走升，法人預期2025至2028年獲利年複合成長率達21%，目前評價具吸引力。

華安大秀藥物研發能力

上市生技股華安（6657）昨（29）日宣布，全資子公司源華智醫繼今年3月於NVIDIA GTC大會發表最新研發成果後，近期再度傳出捷報，已接獲二大指標性國際生醫年度大會通知，將於5月分別發表研究成果，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。