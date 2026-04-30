中籤人破涕為笑 永笙-KY掛牌一度破發後收復承銷價

細胞治療大廠永笙-KY（4178）以每股19.15元30日掛牌上市，一開盤竟然跌破承銷價，以18.9元開出，下跌0.25元，跌幅1.3%，股價開低後一度下滑至18元，盤中跌幅翻紅拉升至19.3元， 不過，中籤的投資人若是開盤就賣出，將小賠250元。

永笙-KY在辦理競價拍賣時，得標加權平均價格19.15元，最低得標價格是17.18元，最高得標價格27元，由於競拍低於原訂承銷價，實際承銷價從21.08下調至19.15元，公開申購吸引11萬4,321人參與，承銷張數為4,100張，中籤率3.58%。

永笙-KY長期深耕臍帶血與細胞治療領域，核心產品REGENECYTE已獲 FDA 核准藥證，用於治療近80 種造血與免疫系統疾病，總經理兼執行長李冬陽先前曾表示，推動細胞服務、細胞供應與細胞新藥等「細胞三箭」業務。今年除正式與保險業合作啟動「公庫保障服務」，也將自今年起完成多項授權。

永笙-KY早盤以18.9元開低，跌破承銷價，一度下滑至18元， 盤中翻紅拉升至19.3元，上漲0.15元， 漲幅0.78%。