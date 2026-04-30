新光產每股配發7.27元 台產3.5元

五大上市產險公司2025年獲利同步改寫歷史新高，股利配發跟著水漲船高，加上五家公司有三家今年將改選，引起市場關注。目前現金股利水準以新光產（2850）每股配發7.27元居冠，創下歷年新高；台產（2832）以3.5元居次，同樣刷新紀錄；中再保（2851）則以2.2元排名第三，第一產為1.66元，旺旺友聯（2816）為1.5元。

五家業者中有三家現金股利寫下新高，凸顯產險業獲利動能穩健，並持續回饋股東。若從配息率來看，台產以71.4%居冠，為五大上市產險中最高水準，顯示盈餘分配策略相對積極；中再保配息率為60%，排名第二；新產為59.2%，第一產為56.8%，旺旺友聯則為32.2%。

整體而言，多數公司配息率均維持在五成以上，反映業者在兼顧資本適足與股東報酬之間取得平衡。

進一步從現金殖利率角度觀察，昨（29）日收盤價計算，中再保殖利率達7.2%，居市場之冠；台產為6.7%，排名第二；第一產（2852）為6.6%，位居第三；新產與旺旺友聯則分別為5.7%與4.9%。整體而言，五大產險現金殖利率全數高於4.9%，其中三檔更突破6%，在當前金融股族群中仍具相對吸引力，對追求穩定收益的投資人具備一定配置價值。

除股利政策外，今年亦適逢多家產險公司董事改選，市場關注公司治理與經營團隊變化。其中，台產、新產及中再保皆將進行董事改選，而以新產最受矚目，呈現明顯的世代交替與接班布局。

新光產險本次董事提名名單共7席，包含吳昕紘、何英蘭、吳昕岳、謝文珊、張茂松、吳東勝及洪子仁；獨立董事則提名嚴長壽、周賢財、王瑞瑜與許育嘉。