第一金股利全配現金 每股1.3元 盈餘分配率69.5%近七年新高

第一金（2892）股利政策大轉彎。董事會昨（29）日通過每股配發1.3元現金股息，首度「全配現金」，單一現金配發更寫史上次高紀錄。以29日收盤價28.55元計算，現金殖利率4.5%，在已公布股利的金控中排名第三，成為高殖利率概念股。

此次股利最大亮點，在於全面取消股票股利，改採全數現金發放。

以2025年每股稅後純益1.87元計算，現金盈餘分配率達69.5%，寫近七年新高，顯示回饋股東力道明顯升溫。

第一金控主管指出，此次政策轉向有三大原因。首先，資本體質已明顯強化，第一銀行身為系統性重要銀行（D-SIBs），過去三年因應高資本要求，股利配發相對保守。

截至2025年底，第一銀行普通股權益比率（CET1）達11.7%，第一類資本比率13.22%、資本適足率15.46%，三項指標全數符合監理門檻，為提高配發率奠定基礎。

其次，獲利持續創高。第一金2025年稅後純益269.3億元，年增6.2%，已連續五年刷新紀錄，穩定盈餘支撐現金股息發放能力。

第三，順應同業趨勢。近年銀行型金控多以現金股息為主，配發率普遍向65%靠攏。

全配現金，可避免股本膨脹、稀釋每股盈餘，拉高配發率也有回補股東意味。