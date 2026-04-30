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橋椿衰退 拚營運回溫
橋椿金屬（2062）昨（29）日公布第1季自結合併損益，合併營收16.29億元、年增6.9%，營業毛利1.72億元，稅後純益46萬元，每股稅後純益0元，低於去年同期0.19元。
法人指出，橋椿3月營收回到年月雙增走勢，加上第2季沒有農曆過年、工作天數減少等不利因素影響，預期營收表現可望優於第1季。
對於第1季獲利衰退，橋椿表示，主要受地緣政治衝突影響，原物料價格上揚，公司尚未與客戶反應調價，加上組裝品占比提高，毛利較低，都對獲利造成影響。
展望今年，橋椿指出，受到美國關稅政策更迭、地緣政治衝突影響，以及美國移民政策改變導致工地缺工，北美住宅新建動能依舊偏弱，市場普遍期待美國降息，以刺激房市景氣。公司則持續導入整合式製程自動化生產系統及智慧組裝生產線，以提升營運成長動能。
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