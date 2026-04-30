橋椿衰退 拚營運回溫

上市銀行股剩下彰銀、安泰銀兩家董事會尚未通過股利分派，以目前七家已公告股利政策的銀行股來看，現金股利加計股票股利的盈餘配發率皆有六成以上水準；若以昨（29）日收盤價估算現金股息殖利率，王道銀行殖利率衝

2026-04-30 02:24