三福化第1季每股純益1.01元

三福化（4755）昨（29）日公布第1季財報，稅後純益1.01億元，據公開資訊概算，年減8.18%；每股純益（EPS）1.01元，該公司並公告不分派第1季盈餘。

三福化董事會通過三福越南擴廠資本支出預算案，擬投資越南寧平省同文三工業區，金額不超過1,300萬美元，主因為氣體市場規模快速成長，有必要增加投資空氣分離廠以生產液態氮氧氬產品，並搭配原已設置電子材料轉充／轉售等物流業務，以供應北越地區電子大廠等相關產業之客戶需求。

三福化首季因產品成功對客戶調漲價格，貢獻營收；此外，TMAH顯影劑回收業務，IC客戶認證順利，本季將向一家晶圓代工大客戶放量。更因氣體需求向上，持續加碼越南空分廠。

三福化日前在法說會中指出，旗下精密化學品、新興化學品、基礎化學品三大業務今年均看成長。台積電AP8廠產能推助下，預計今年旗下應用於CoWoS封裝的剝離劑（Stripper）等產品營收將成長。

新興化學品部分，半導體級TMAH第1季通過客戶驗證、開始貢獻營收。此外綠色TMAH Thinner也陸續獲客戶點頭。

至於基礎化學品，在AI蓬勃發展下，今年對羥基苯甲酸（pHBA）需求更旺，三福化對首季業績表達樂觀。三福化的pHBA以外銷為主，客戶群為LCP（液晶高分子）製造商，AI發展下，工業伺服器和數據中心等設備中的電子零件，要求高耐溫和輕薄化，需要大量使用LCP這類高功能塑膠，進而使pHBA需求增加。