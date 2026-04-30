新纖特化品 晶圓龍頭全包

新纖（1409）切入半導體特用化學品市場傳捷報，該公司透過持股超過四成的合資公司新碩布局電子級雙氧水，去年下半年起已打入全球最大晶圓廠供應鏈，隨客戶需求快速放量，目前產線稼動率已達100%，呈現供不應求。

新纖旗下新碩特化品產線，幾乎被晶圓龍頭全包。法人關注，隨今年出貨持續放大，加上基期偏低，新碩全年業績有機會呈現倍數成長，新纖更可望母以子貴。

新碩電子級雙氧水自2025年下半年起轉入較正式且大量供應階段，主力客戶需求強勁，幾乎包下現有產能，帶動整體產線全面滿載運轉。目前第一條產線年產能約3.5萬至4萬噸，在單一大客戶拉貨，目前供給吃緊。

新纖旗下特化產線被包廠，業者坦言，在現有產能受限下，今年新增客戶空間有限，須待新產能開出後，才有機會擴大客戶版圖。

展望後市，市場焦點落在擴產進度。新碩第二條電子級雙氧水產線預計於2027年第2季投產，設計產能將高於現有產線，預期有機會達約5萬噸規模，屆時整體產能可望顯著提升，成為推動後續成長的關鍵動能。

新纖指出，電子級雙氧水去年仍處認證與導入初期，基期相對較低，今年隨主要客戶拉貨放量，業績成長動能可期，法人看好在半導體先進製程需求持續擴大下，相關化學品用量同步攀升，將帶動新纖由傳統紡織跨足半導體材料領域的轉型效益逐步顯現。

新碩電子級雙氧水目前已獲客戶認可，並進入每月穩定供貨階段，顯示產品品質與供應能力已通過半導體廠驗證門檻。業界認為，在AI應用帶動先進製程需求持續攀升下，晶圓清洗用化學品需求同步放大，電子級雙氧水作為關鍵材料之一，後續成長潛力備受關注，也使新纖在電子材料領域的布局更具想像空間。