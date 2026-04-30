亞德客第1季獲利攻頂

氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）昨（29）日公布第1季自結合併財報，單季營業毛利48.03億元，毛利率47.97%，稅後純益26.71億元、年增26.6%，每股純益（EPS）達13.35元，獲利改寫單季歷史新高紀錄。

亞德客昨天舉行線上法說，並釋出正向訊息，看好第2季營益率有機會創高，並上修今年營運展望，全年營收成長目標，由逾10%上調為15%至20%。

受惠於中國自動化需求回溫及市占率持續提升，亞德客3月營收不但創單月新高，單季營收也首度突破百億大關，宣告集團營運邁入新里程碑，昨天股價在盤中一度攻上1,500元天價，最後收在1,490元。

亞德客指出，整體氣動產業及市場需求進入復甦循環，預期這一波上升周期可持續二至三年，愈來愈多客戶對未來需求抱持正面看法，此外中國政府也持續推出多項刺激景氣政策。

目前來自電池、電子、通用機械及紡織機械產業等出貨較佳。第2季步入氣動元件市場銷售旺季，亞德客樂觀看待第2季營運。

法人則估，隨著中國大陸製造業回升，特別是工具機訂單重返成長軌道，第2季需求有望從半導體應用，擴散至模具與零組件加工，帶動自動化零組件訂單能見度顯著提升，第2季營收與獲利可望續創單季新高，全年每股稅後純益有機會挑戰50元。

觀察現階段產業環境，亞德客分析指出，近期地緣政治影響原材料成本變動，但仍在公司可控範圍內；集團也持續提升內部生產效率及改善產品銷售組合，帶動營業利潤率穩健提升。

對於今年營運展望，亞德客說，大陸政府提出十五五計畫，強調智慧製造及產業升級，均有助於帶動氣動市場需求，集團對今年氣動產業需求及整體發展狀況，維持樂觀看法。

亞德客目前氣動元件稼動率仍超過100%，顯示市場需求強勁。亞德客預估，今年集團氣動元件營收可優於產業平均成長幅度，全年在電子設備、電池、車用、照明能源等應用的業績可持續成長。

法人也看好亞德客營運表現，預估今年營收可望有雙位數增長。亞德客半導體氣動產品下半年導入進度，考慮投入人形機器人相關零件研發，將是觀察的重點。