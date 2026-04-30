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達欣工Q1每股賺2.88元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

達欣工（2535）首季營運再創單季新高；首季營運在「南港達欣東匯」交屋貢獻下，單季營收達71.5億元、年增55.5%，稅後純益達7.49億元，年增率高達1.77倍，每股純益達2.88元，營運再攀頂。

達欣工指出，總銷逾25億元左右的「南港達欣東匯」自去年第4季至今年跨年度入帳，首季在該案近20億元交屋下，帶動單季營運衝高。

達欣工首季營收達71.5億元，較去年同期46億元大增55.5%，毛利率達14.3%，較去年同期減少2個百分點，營業利益達7.59億元，較去年同期5.75億元增加32%，稅後純益達7.49億元，較去年同期2.7億元激增177.4%，每股純益達2.88元、優於去年同期1.04元。

達欣工今年下半年將有新建案「大河吾疆（暫定）」，該案公司分回65%、約總銷26億元，全案位於桃園小檜溪重劃區，將興建樓高21樓、地下三樓之住宅大樓，預計2031年完工交屋。

營收

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