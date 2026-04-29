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華固首季EPS 2.28元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華固（2548）昨（29）日公告，第1季稅後純益7.27億元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益（EPS）2.28元。華固表示，首季營運大幅成長，主要因總銷61億元「華固上文林」啟動交屋入住。

另，華固昨日同步公告，為了因應今年土地開發計畫，董事會授權董事長於80億元內，全權處理雙北及新竹地區之土地開發事宜。

事實上，華固在今年3月就斥資30.6億元，買下台北市信義區松德路200巷的土地，顯見儘管房市受到政策壓抑，但蛋黃區地段仍具有一定的優勢，因此積極卡位。

華固也指出，目前市場並不是沒有買氣，只要是好地段、好品牌，購屋族就會認同出手。

華固今年起進入完工高峰階段，今年完工個案三案，包括兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」、一個總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，目標今年將商辦案整棟銷售完並認列。

此外，華固2027年完工量205億元，2028年完工量達429億元，2029年完工量166億元。

股利政策方面，華固表示，今年起將強化股利政策，在未來三到四年以每年現金股利發放率七到八成為目標，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘註之50%，其中現金股利不低於股東紅利總額60%，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來三年在完工交屋下，皆採高配息為目標。

華固表示，目前房市強弱分明，市場呈現個案表現的狀況相當明顯，消費者對品牌意識幅度大幅增加，以華固來說，像是大安區「吾雙」、北士科「華固芙心」都已售九成，而去年底甫推出的新店央北「華固譽誠」也已售七成，顯見房市仍有剛性需求，只要是品牌、地段等加持下，就會吸引購屋族出手。

股利 雙北 EPS

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