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裕隆、中華車營運踩油門

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

對應汽車產業變局，裕隆集團旗下裕隆（2201）、中華車今年均有新計劃，中華車並積極推動AI，擴大自動化設備業務；裕隆方面則指出，將積極推動出口量產準備，協助客戶拓展海外市場，並持續擴大代工業務發展。

裕隆集團旗下裕隆、中華車今年的營業報告書均已出爐，並作上述表示。

裕隆方面，去年汽車產業因關稅議題造成逆風，對應產業變革，裕隆公司指出，今年公司將延續既有事業發展策略，在整車製造方面推進新車型導入與量產準備作業。

裕隆在電動車產品上將持續推進n7與BRIA等車型之量產與市場拓展，並積極推動出口量產準備，協助客戶拓展海外市場，持續擴大委託設計與製造服務（CDMS）業務發展。

在汽油車產品上，為裕日車代工的產品將持續優化，包括NISSAN KICKS、SENTRA、X-TRAIL等主力車型，透過年度式樣更新及特仕車款推出，提升產品吸引力並強化市場競爭力。 在能源事業方面，將持續擴大動力電池代工業務，並拓展儲能相關應用場域。

至於中華車，該公司表示，將核心技術延伸至「高科技產業自動化設備」新事業，為高科技企業提供多項客製化創新解決方案，從汽車產業跨進高科技事業。

中華車則是採自主研發商用車與多品牌乘用車雙軌策略，去年第3季正式發表全新自主設計開發的3.5噸電動商用車ET35，整合近百家在地供應商，國產化率突破九成，實質帶動國內電動化與智慧化汽車電子產業鏈技術升級。中華車將持續以技術自主為基石，透過新車型導入與開發、智慧化升級以及關鍵零組件在地化研發和供應鏈布局，擴大事業規模。

中華車在整車事業之外，已成功將核心技術延伸至高科技產業自動化設備，並持續運用AI與數位孿生（Digital Twin）等先進技術，開發具高附加價值的新產品。

中華車指出，這項策略布局，除了展現公司整車與關鍵零部件技術具備產業應用的能力與韌性，拓展新事業潛在動能，也有助於台灣整體產業競爭力。未來將持續加速AI轉向型、深化技術價值創造以回應各項挑戰。

裕日車 裕隆 裕隆集團

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