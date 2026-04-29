燁聯、華新不銹鋼大漲價

全球最大鎳礦生產國印尼減產並推出關稅新制，推升鎳價漲至近三個月新高。不銹鋼板材上游供應商燁聯（9957）、華新昨（29）開出5月不銹鋼盤價，兩大廠盤價均全面大漲，且均是連五月上漲。

燁聯盤價上漲500元至4,000元不等，其中304 系列產品每公噸大漲新台幣4,000元，這也是燁聯今年1至5月連五漲。華新300系調漲每公噸4,000元，含銅系列及316調漲每公噸5,000元，200系調漲每公噸2,000元，400系調漲每公噸1,000元。

華新表示，近期印尼調升鎳礦出口計價基準，疊加中東地區戰事影響，帶動硫磺與天然氣價格走揚，進一步推升不銹鋼原物料行情與整體生產成本，對煉鋼成本形成壓力；同時，地緣政治不確定性也使海運費出現明顯波動，經綜合考量，5月盤元產品牌價適時調整。