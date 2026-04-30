華安大秀藥物研發能力

上市生技股華安（6657）昨（29）日宣布，全資子公司源華智醫繼今年3月於NVIDIA GTC大會發表最新研發成果後，近期再度傳出捷報，已接獲二大指標性國際生醫年度大會通知，將於5月分別發表研究成果，象徵其在AI藥物開發領域的研發實力，已獲得全球生技界的高度肯定，並具備拓展全球市場的潛力。

華安醫學表示，將於5月先後登場的「國際藥物再利用大會」及「生物資訊技術世界大會」，皆是該領域的指標展會。其中，iDR是全球老藥新用的指標會議；Bio-IT則是聚焦全球生技產業AI應用發展的代表性會議。

華安醫學表示，源華智醫此次獲選參與，為台灣首家於這兩大國際會議發表成果的生技公司，更充分凸顯其AI藥物開發平台已獲國際專業領域的高度肯定，這不僅大提升源華智醫的國際能見度，更展現出其進軍全球市場、深化戰略布局的強大潛力。