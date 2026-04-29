不發股票了！第一金首度全配現金 1.3元股息次高、殖利率4.5%衝前三

第一金（2892）股利政策大轉彎。董事會29日通過每股配發1.3元現金股息，首度「全配現金」，單一現金配發更寫史上次高紀錄。以29日收盤價28.55元計算，現金殖利率4.55%，在已公布股利的金控中排名第三，成為高殖利率概念股。

此次股利最大亮點，在於全面取消股票股利，改採全數現金發放。以2025年每股稅後純益1.87元計算，現金盈餘分配率達69.5%，寫近七年新高，顯示回饋股東力道明顯升溫。

第一金控主管指出，此次政策轉向有三大原因。首先，資本體質已明顯強化，第一銀行身為系統性重要銀行（D-SIBs），過去三年因應高資本要求，股利配發相對保守。

截至2025年底，第一銀行普通股權益比率（CET1）達11.7%，第一類資本比率13.22%、資本適足率15.46%，三項指標全數符合監理門檻，為提高配發率奠定基礎。

其次，獲利持續創高。第一金2025年稅後純益269.33億元，年增6.2%，已連續五年刷新紀錄，穩定盈餘支撐現金股息發放能力。

第三，順應同業趨勢。近年銀行型金控多以現金股息為主，配發率普遍向65%靠攏。全配現金，可避免股本膨脹、導致稀釋每股盈餘，拉高配發率也有回補股東意味。

從產業面觀察，金控股利政策已明顯朝「現金化」發展。目前已公布股利的12家金控中，有六家、過半全數配發現金，另五家也以現金為主、僅搭配少量股票股利，顯示市場偏好現金回饋。

從成長力道來看，現金股息年增幅以國票金、第一金與永豐金表現最為突出，分別年增67%、37%與21%，另有多家金控呈現雙位數成長，反映獲利創高帶動股利同步提升。

再以現金殖利率衡量，12家金控平均約4.1%，其中過半高於平均水準。前三名由中信金、凱基金及第一金拿下，以銀行型金控為主，凸顯穩定配息與高現金回饋特性。

法人指出，在獲利維持高檔、股東偏好「拿現金」下，金控股正轉型為高現金殖利率族群。隨市場資金偏好收益型資產，金控股在2026年仍具配息與評價雙重支撐，除息行情可望延續。