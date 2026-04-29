快訊

一撞害死女警…肇事女大生只顧機車未道歉遭撻伐 學校回應了

4縣市發布大雨特報！雷雨狂炸到明清晨 氣象署提醒慎防積水、坍方

2026報稅季來了！綜所稅新制重點整理 申報避雷指南全攻略

聽新聞
0:00 / 0:00

不發股票了！第一金首度全配現金 1.3元股息次高、殖利率4.5%衝前三

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
第一金股利政策大轉彎。董事會29日通過每股配發1.3元現金股息，首度「全配現金」，單一現金配發更寫史上次高紀錄。本報資料照片
第一金股利政策大轉彎。董事會29日通過每股配發1.3元現金股息，首度「全配現金」，單一現金配發更寫史上次高紀錄。本報資料照片

第一金（2892）股利政策大轉彎。董事會29日通過每股配發1.3元現金股息，首度「全配現金」，單一現金配發更寫史上次高紀錄。以29日收盤價28.55元計算，現金殖利率4.55%，在已公布股利的金控中排名第三，成為高殖利率概念股。

此次股利最大亮點，在於全面取消股票股利，改採全數現金發放。以2025年每股稅後純益1.87元計算，現金盈餘分配率達69.5%，寫近七年新高，顯示回饋股東力道明顯升溫。

第一金控主管指出，此次政策轉向有三大原因。首先，資本體質已明顯強化，第一銀行身為系統性重要銀行（D-SIBs），過去三年因應高資本要求，股利配發相對保守。

截至2025年底，第一銀行普通股權益比率（CET1）達11.7%，第一類資本比率13.22%、資本適足率15.46%，三項指標全數符合監理門檻，為提高配發率奠定基礎。

其次，獲利持續創高。第一金2025年稅後純益269.33億元，年增6.2%，已連續五年刷新紀錄，穩定盈餘支撐現金股息發放能力。

第三，順應同業趨勢。近年銀行型金控多以現金股息為主，配發率普遍向65%靠攏。全配現金，可避免股本膨脹、導致稀釋每股盈餘，拉高配發率也有回補股東意味。

從產業面觀察，金控股利政策已明顯朝「現金化」發展。目前已公布股利的12家金控中，有六家、過半全數配發現金，另五家也以現金為主、僅搭配少量股票股利，顯示市場偏好現金回饋。

從成長力道來看，現金股息年增幅以國票金、第一金與永豐金表現最為突出，分別年增67%、37%與21%，另有多家金控呈現雙位數成長，反映獲利創高帶動股利同步提升。

再以現金殖利率衡量，12家金控平均約4.1%，其中過半高於平均水準。前三名由中信金、凱基金及第一金拿下，以銀行型金控為主，凸顯穩定配息與高現金回饋特性。

法人指出，在獲利維持高檔、股東偏好「拿現金」下，金控股正轉型為高現金殖利率族群。隨市場資金偏好收益型資產，金控股在2026年仍具配息與評價雙重支撐，除息行情可望延續。

第一銀行 第一金控

延伸閱讀

元大金、玉山金...5大金控還原殖利率、這檔衝破7.7%！專家：配息不是數字越高越好！

意騰配發去年度現金股利 提升至每股9元

證交所股東會6月12日召開 現金+股票股利擬配4.7元

0056、00713齊拱！華南金成ETF新寵 近一年吸金百億元

相關新聞

不發股票了！第一金首度全配現金 1.3元股息次高、殖利率4.5%衝前三

第一金（2892）股利政策大轉彎。董事會29日通過每股配發1.3元現金股息，首度「全配現金」，單一現金配發更寫史上次高紀錄。以29日收盤價28.55元計算，現金殖利率4.55%，在已公布股利的金控中排

亞德客自結首季EPS 13.35元 營收獲利同創單季新高

氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）29日公布第1季自結合併財報，合併營收100.13億元、年增23.7%，營業毛利48.03億元，毛利率47.97%，稅後純益26.71億元、年增26.6%，每股稅

陽明董座蔡豐明：5月需求強勁 貨櫃輪提前步入旺季

美伊戰事延燒未歇，市場高度關注貨櫃輪市場變化。陽明海運（2609）董事長蔡豐明證實，全球貨量已加速復甦，5月的需求強勁，貨櫃輪市場提前步入旺季，再加上高油價，5月開始全球各大航商勢必都會陸續調漲運價反

華固財報／迎完工潮！第1季EPS 2.28元 並通過80億元購地預算案

華固（2548）29日公告，第1季稅後純益7.27億元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益（EPS）2.28元。華固表示，首季營運大幅成長，主要因總銷61億元「華固上文林」啟動交屋入。

法人上修今年獲利預估值 喬山近日股價轉強

喬山（1736）受惠美國關稅及健身器材供應鏈轉移至越南，加速淘汰競爭同業，今年市占率將是連續第五年大幅勁揚，且產品漲價將嘉惠利潤率走升，法人預期2025至2028年獲利年複合成長率達21%，目前評價具

工具機衰退三年今年回神 亞德客衝上1,500元帶頭創高

台灣工具機出口年增率在睽違三年後首度翻正，今年第1季年增1.2%，中國大陸自動化需求回溫，氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）大大受惠，3月合併營收41.39億元，年增18.09%，創下歷史新高。亞

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。