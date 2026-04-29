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亞德客自結首季EPS 13.35元 營收獲利同創單季新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
亞德客董事長王世忠。本報系資料庫
亞德客董事長王世忠。本報系資料庫

氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）29日公布第1季自結合併財報，合併營收100.13億元、年增23.7%，營業毛利48.03億元，毛利率47.97%，稅後純益26.71億元、年增26.6%，每股稅後純益達13.35元，營收、獲利同創單季歷史新高。

亞德客29日下午舉行線上法說。受惠於中國大陸自動化需求回溫及市占率持續提升，亞德客3月營收不但創單月新高，單季營收也首度突破百億大關，宣告集團營運邁入新里程碑，29日股價在盤中一度攻上1,500元天價，最後收在1,490元。

亞德客指出，整體氣動產業及市場需求進入復甦循環，預期這一波上升周期可持續2至3年，越來越多客戶對未來需求抱持正面看法，此外大陸政府也持續推出多項刺激景氣政策。

目前來自電池、電子、通用機械及紡織機械產業等出貨較佳。對於4月表現，亞德客指出，3月底已接單尚未出貨金額再創歷史新高，預期4月的出貨應該不錯；第2季步入氣動元件市場銷售旺季，樂觀看待第2季營運。

觀察現階段產業環境，亞德客分析指出，近期地緣政治影響原材料成本變動，但仍在可控範圍內；材料成本上揚可透過內部效率提升來抵銷，營業利益率表現需仰賴營收規模與產能利用率，集團也持續推出毛利較高的新產品，以提升利潤率。

對於今年營運展望，亞德客說，中國大陸政府提出十五五計畫，強調智慧製造及產業升級，均有助於帶動氣動市場需求，集團對今年氣動產業需求及整體發展狀況，維持樂觀看法。

目前，亞德客氣動元件稼動率仍超過100%，顯示市場需求強勁。亞德客預估，今年集團氣動元件營收成長目標可超過10%，優於產業平均成長幅度，全年在電子設備、電池、車用、照明能源等應用的業績可持續成長。

營收 大陸 毛利率

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