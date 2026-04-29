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陽明董座蔡豐明：5月需求強勁 貨櫃輪提前步入旺季

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明董事長蔡豐明證實5月的需求旺貨櫃輪提前步入旺季。聯合報系資料照
陽明董事長蔡豐明證實5月的需求旺貨櫃輪提前步入旺季。聯合報系資料照

美伊戰事延燒未歇，市場高度關注貨櫃輪市場變化。陽明海運（2609）董事長蔡豐明證實，全球貨量已加速復甦，5月的需求強勁，貨櫃輪市場提前步入旺季，再加上高油價，5月開始全球各大航商勢必都會陸續調漲運價反應成本上揚。

油價飆漲、貨櫃輪受美伊戰爭供給減少，旺季提前報到，三大因素加持下，長榮海運（2603）、陽明等貨櫃輪業者都直言，高油價時代難很難再見到低運價，再加上美伊戰爭，仍有近1.5%的運力受困荷莫茲海峽，造成船班靠港混亂，已造成許多港口出現塞港情況，市場供、需相當吃緊，勢必調漲運價反映各種供需減少、成本上升壓力。

全球航商跟客戶對於運價看法陷入拉鋸戰，SCFI指數近期進入盤整走勢，指數連續兩周微幅修正；然而，物流業界認為，現在是因為貨量不多，無法感受到市場需求強勁，5月貨量只要增加，供、需吃緊立即呈現，運價會立即上衝，而且上漲的幅度會很大。

長榮海運、陽明、萬海（2615）法說會都同步認為，中東戰事將造成全球貨櫃輪供、需失衡，未來主要北美、歐洲及近洋航線運價「欲小不易」。長榮海運直言，「所有船東對運價堅持有底氣」，尤其通膨高漲導致貨主擔心庫存，拉貨意願就提早與提高，有助於第2季貨量與運價走勢，對第2、3季業績正面看待。

長榮海運 陽明海運 荷莫茲海峽

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