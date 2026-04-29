快訊

遭季麟連嗆開除黨籍 韓國瑜42字發文：此生所行無愧於國家

不慎噴灑辣椒水...捷運紅線疏散3節車廂旅客 北捷開罰1萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

華固財報／迎完工潮！第1季EPS 2.28元 並通過80億元購地預算案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華固董事長鍾榮昌。記者曾學仁／攝影
華固董事長鍾榮昌。記者曾學仁／攝影

華固（2548）29日公告，第1季稅後純益7.27億元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益（EPS）2.28元。華固表示，首季營運大幅成長，主要因總銷61億元「華固上文林」啟動交屋入。

另，華固29日同步公告，為了因應今年土地開發計畫，董事會授權董事長於80億元內，全權處理雙北及新竹地區之土地開發事宜。

事實上，華固在今年3月就斥資30.6億元，買下台北市信義區松德路200巷的土地，顯見儘管房市受到政策壓抑，但蛋黃區地段仍具有一定的優勢，因此積極卡位。華固也指出，目前市場並不是沒有買氣，只要是好地段、好品牌，購屋族就會認同出手。

華固今年起進入完工高峰階段，今年完工個案三案，包括兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」、一個總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，目標今年將商辦案整棟銷售完並認列。

此外，華固2027年完工量205億元，2028年完工量達429億元，2029年完工量166億元。

股利政策方面，華固表示，今年起強化股利政策，在未來三到四年以每年現金股利發放率七到八成為目標，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘註之50%，其中現金股利不低於股東紅利總額60%，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來三年在完工交屋下，皆採高配息為目標。

董事長 蛋黃區 EPS 華固

延伸閱讀

台航財報／首季稅後純益2.98億元 EPS 0.71元

東鋼財報／首季稅後純益12億元、EPS 1.66元 年度資本支出41.5億元

欣興第1季每股賺3.28元

威剛財報／首季EPS飆30元、一季賺贏全年 改寫歷史紀錄

相關新聞

華固財報／迎完工潮！第1季EPS 2.28元 並通過80億元購地預算案

華固（2548）29日公告，第1季稅後純益7.27億元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益（EPS）2.28元。華固表示，首季營運大幅成長，主要因總銷61億元「華固上文林」啟動交屋入。

法人上修今年獲利預估值 喬山近日股價轉強

喬山（1736）受惠美國關稅及健身器材供應鏈轉移至越南，加速淘汰競爭同業，今年市占率將是連續第五年大幅勁揚，且產品漲價將嘉惠利潤率走升，法人預期2025至2028年獲利年複合成長率達21%，目前評價具

工具機衰退三年今年回神 亞德客衝上1,500元帶頭創高

台灣工具機出口年增率在睽違三年後首度翻正，今年第1季年增1.2%，中國大陸自動化需求回溫，氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）大大受惠，3月合併營收41.39億元，年增18.09%，創下歷史新高。亞

股利兩樣情 國泰金配息3.5元大漲逾5%、華南金7成配發率卻重挫

金融股陸續公告股利政策，截至目前已有11家金控公布股利政策，國泰金（2882）董事會28日通過擬配發每股3.5元現金股利，現金股利配發率為49.6%，與往年盈餘分配率40至60％相當，29日國泰金盤中

搭上台積電就會漲！台肥拿下廢硫酸再處理訂單 爆量強鎖漲停

台肥（1722）28日公告拿下台積電（2330）的硫酸資源再生處理訂單，將透過硫酸資源再利用，轉製為工業級硫酸銨產品。台肥29日爆出1.8萬張大量，股價直衝漲停板48.7元。

信義第1季 EPS 0.22元 動能升溫

信義房屋（9940）昨（28）日公告首季財報，單季營收不僅年增約三成、達28.76億元，本業營業利益更達2.09億元，較去年同期0.3億元激增5.9倍，單季稅後純益達1.595億元、年成長率逾75%，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。