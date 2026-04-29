法人上修今年獲利預估值 喬山近日股價轉強

喬山（1736）受惠美國關稅及健身器材供應鏈轉移至越南，加速淘汰競爭同業，今年市占率將是連續第五年大幅勁揚，且產品漲價將嘉惠利潤率走升，法人預期2025至2028年獲利年複合成長率達21%，目前評價具吸引力。

大型本國投顧分析，受到美中貿易戰升溫影響，部分美國來自中國大陸健身器材訂單於2018至2021年移轉至台灣，隨後廠商於2022至2025年積極赴越南建置新生產基地，以應對地緣政治風險並進一步降低製造成本。

截至2026年第1季，美國健身器材供應自越南比重已較2022年僅1%強勁攀升至11%，法人預期2026至2030年越南產能將進入「全面收割期」，大幅侵蝕目前占比高達60%的陸廠訂單。

再加上訂單集中龍頭廠商趨勢，法人看好身為全球最大商用健身器材供應商的喬山，憑藉第3季將加入量產的越南二廠，可望成為主要受惠者。

喬山第1季營收年增11%，延續前一季雙位數成長態勢，其中，商用及家用美元營收分別年增17%、13%，反映美國關稅遏制中國大陸低價競爭，且製造業遷徙加速淘汰資本支出受限的中小型廠商。

除既有客戶滲透率提升外，喬山頂級/極簡產品線Onyx/ Vision明顯吸引新客群，推動2025年商用市占率大增6個百分點至41%。法人表示，今年起商用產品漲價3%至7%及產地轉移，預計第2季至第4季毛利率有望加速擴張，上修今年獲利預估值近三成。