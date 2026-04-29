工具機衰退三年今年回神 亞德客衝上1,500元帶頭創高

台灣工具機出口年增率在睽違三年後首度翻正，今年第1季年增1.2%，中國大陸自動化需求回溫，氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）大大受惠，3月合併營收41.39億元，年增18.09%，創下歷史新高。亞德客-KY 29日盤中一度攻至1,500元，盤中大漲逾5%，創新高，也帶動工具機族群大漲。

亞德克-KY 3月合併營收41.39億元，月增90.65%、年增18.09%；累計第1季合併營收達100.13億元、年增23.68%，3月及第1季營收都創下歷史新高。

亞德客-KY指出，整體氣動產業及市場需求步入成長周期，加上市場占有率不斷提升，3月來自電池、電子、通用機械及紡織機械產業等出貨較佳。對於4月的看法，亞德客指出，3月底已接單但尚未出貨的金額再創歷史新高，對4月看法樂觀。

亞德客-KY表示，中國大陸政府提出十五五計畫，強調智慧製造及產業升級，有助帶動氣動市場需求，亞德客對今年氣動產業需求及整體發展狀況，維持樂觀看法。

法人認為，在大陸在地化採購趨勢下，亞德客-KY氣動元件市占率估自2025年30%成長至2027年33%，同時透過降價策略推廣線軌產品，估 2026、2027年線軌營收分別年增19%、17%，目前線軌營收約占總體營收7%。

外資在報告中指出，亞德客-KY受惠中國大陸工廠自動化需求在2026年落底回升，加上電池、半導體與3C需求帶動，預估2026年營收與獲利將年增均逾二位數。

亞德克-KY股價站上季線後一路往上走高，今日再創新高，盤中大漲逾5%。