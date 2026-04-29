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股利兩樣情 國泰金配息3.5元大漲逾5%、華南金7成配發率卻重挫

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

金融股陸續公告股利政策，截至目前已有11家金控公布股利政策，國泰金（2882）董事會28日通過擬配發每股3.5元現金股利，現金股利配發率為49.6%，與往年盈餘分配率40至60％相當，29日國泰金盤中大漲逾5%；然華南金（2880）合計配1.45元，創歷史次高，其中現金1.35元、股票0.1元，但因盈餘分配率降到76%，股價昨日大跌逾6%，今日盤中續跌逾1%。

國泰金2025年稅後純益達1,076億元，年減3%，為史上第三高，每股盈餘（EPS）7.06元，董事會通過配發每股3.5元現金股利，換算現金股利配發率為49.6%，若以昨日收盤價每股74.7元計算，現金股息殖利率為4.6%。

今日國泰金盤中大漲逾5%，一度衝至79.5元，若以79.5元計算，現金殖利率仍有4.4%，相當吸引投資人。

華南金27日公告股利，合計配1.45元，創歷史次高，其中現金1.35元、股票0.1元，以2025年EPS 1.9元計算，現金配發率71%，整體盈餘分配率76%。但華南金公告股利後，股價大跌6.24%，昨收33.05元，若以昨日收盤價計算，現金殖利率4%。

華南金現金股息已連三年走升，從2023年每股1.2元，2024年提升至1.25元，2025年再攀至1.35元，呈現穩步上調趨勢，但股東恐不滿現金發放率一路縮水，由2023年的75.95%，2024年的74.4%，至2025年剩71.05%。不過2022年以前，華南金長期現金發放率均維持在40~60%之間，2023年後則顯著拉升至7成以上。

華南金今日股價續跌，一度跌至32.5元，盤中跌逾1%。

EPS 股利 華南金

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