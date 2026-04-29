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搭上台積電就會漲！台肥拿下廢硫酸再處理訂單 爆量強鎖漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台肥（1722）28日公告拿下台積電（2330）的硫酸資源再生處理訂單，將透過硫酸資源再利用，轉製為工業級硫酸銨產品。台肥29日爆出1.8萬張大量，股價直衝漲停板48.7元。

據悉，台肥化工事業與台積電建立戰略夥伴關係後，接下來雙方將以廠中廠（Plant-in-Plant）模式，在中科零廢中心設置廢硫酸回收再利用設施，將台積電製程所產生的廢酸轉化為可再利用資源，落實零廢棄、再循環的ESG精神。

產業圈指出，此次廠中廠（Plant-in-Plant）模式，是台積電設計，並以BOT方式與台肥合作。

台肥指出，該廠預計2027年下半年投產，將解決科技業最棘手的資源循環問題，該合作不僅讓台肥從傳統肥料生產商，成功轉型為「科技台肥」，躍升為高科技產業鏈中最重要的「綠色化學循環」戰略夥伴。

台肥除肥料及化工事業，不動產事業也受關注。台肥南港經貿大樓與新竹TFC ONE辦公室以科技業客戶為主，現有不動產中，南港C2占地約7,000坪，A棟商辦已滿租，主要為HP、AMD等科技業業者進駐，B棟出租予漢來飯店，C棟為酒店式公寓，預期招標後，今年年底將可收租。C3目前為南港Lalaport百貨，地上權已續租給台壽保40年。

台肥今日跳空開高，股價漲停鎖死至48.7元，並爆出1.8萬張大量。

台肥 台積電

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