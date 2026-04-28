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華新雙引擎 熱轉營運

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華新（1605）2025年營業報告書出爐，展望今年整體營運，華新麗華董事長焦佑倫表示，AI需求爆發所帶來的建設商機，將為電線電纜及不銹鋼事業帶來新的成長動能與機會。

焦佑倫表示，不銹鋼事業由於歐洲及中國大陸分別採取不同措施穩定市場供需，預期整體表現將優於去年，在歐洲市場方面，碳稅的實施及Safeguard配額調整，將有利於歐洲不銹鋼市場供需穩定。

另外，大陸對鋼鐵產品出口管制及嚴控大陸境內鋼鐵產能增長的政策，也有望使整個亞洲及中國大陸內需鋼鐵市場供需趨於穩定。

華新2025年稅後純益31.8億元，每股稅後純益0.75元，針對去年營運表現，華新表示，不銹鋼事業台灣及歐洲受到關稅壁壘影響；而大陸市場因房地產衰退，需求持續疲軟影響獲利，惟能源、汽車及AI產業用料需求於下半年逐漸加溫，可望帶來新的成長動能。

電線電纜事業因強韌電網計畫及建廠需求增加，獲利表現穩定。資源事業受到不銹鋼不景氣，影響產品售價及獲利表現。轉投資公司受到AI伺服器需求成長帶動，獲利表現高於預期。

展望今年三大事業，在電線電纜事業方面，華新指出，台灣線纜事業掌握強韌電網及AI爆發所帶來資料中心建置與建廠商機，並透過服務模式創新增加客戶黏著度，期能抵銷房地產降溫所帶來的影響。

海纜事業則加速認證及案場需求追蹤，目標成為國內離岸風電國產化關鍵供應商，並立足台灣開拓國際市場。大陸線纜除聚焦提升國網、南網得標實績外，同時積極拓展外銷、AI資料中心、新能源等產業應用市場。

不銹鋼事業方面，除受惠於歐洲、亞洲與中國大陸市場供需趨於平衡穩定之外，台灣及大陸將落實品牌價值，以提升客戶信賴及推動產品升級，同時掌握AI伺服器液冷系統與汽車市場；歐洲在碳關稅CBAM，以及新防禦措施Safeguard實施後，可帶來顯著的銷量增長外，並持續增加航太、油氣等產業應用，以推動產品升級。

資源事業方面，因印尼政府縮減鎳礦配額，預期今年整體鎳原料成本波動將加劇，資源事業將因應市場波動，動態調整產品價格及組合，優化製程提升生產效率。

大陸 歐洲 華新麗華

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